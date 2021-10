Titular del PEN dice que el PLRA debe estar unido

“La oposición le necesita al PLRA unido y no dividido. Esa división significó dos derrotas importantes para la oposición. Esta gran alianza o concertación necesita al Partido Liberal con todas sus luces, ya que divididos no nos sirve, ni a ellos mismos. Creemos que el camino es la unidad, porque separados el resultado es cantado: Vamos a perder”, enfatizó a la 1080 AM.

Dijo que el PEN, que ayer cumplió 30 años, está a favor de las alianzas.

Indicó que la legisladora Kattya González de su mismo partido, ya mantuvo reuniones con Luis Yd y Miguel Prieto.