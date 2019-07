Titular del JEM, a favor de la libertad de su correligionario

El ex parlamentario se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía en el proceso por enriquecimiento ilícito con una empresa familiar llamada Príncipe Di Savoia.

Dicha firma movió aproximadamente ocho billones de guaraníes de manera bastante sospechosa para los investigadores.

Bacchetta agregó que no cree que en el caso de su ex colega haya peligro de fuga y que tampoco cree que en este momento OGD tenga la influencia para obstruir la Justicia. Ante la posibilidad de que González Daher pueda ser beneficiado con la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, que devuelve potestades a los jueces para dictar o no medidas preventivas, Bacchetta dio su visto bueno a la posibilidad de que su ex colega se acoja a la medida, pues –según él– le corresponde.

“No me queda ninguna duda de que debería salir. En el caso de Óscar González Daher, creo que hasta se cumpliría ya su pena mínima. No sé los otros casos, pero con el 245 es claro: Tenés que estar sujeto y dispuesto a concurrir ante los órganos que te están investigando y juzgando. Esa es la condición, y que no haya peligro de fuga”, había manifestado el senador Bacchetta, correligionario de OGD.