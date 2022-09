Titular del Indert reivindica al ex dictador y recibe críticas

Gail González minimizó el hecho y señaló que fue en un acontecimiento previo a las internas del domingo pasado. “¿En mis horas libres no puedo estar con mis amistades? No hice loas a Stroessner. Simplemente estaba cantando lo que el músico estaba cantando ahí. Solo repetí la música”, sostuvo. Sin embargo, en el video se la escucha gritar: “¡Viva Gral. Stroessner!”.

Afirmó que ella no reivindicó al dictador, pese a que la letra de la música sí lo hace, y acotó que los que más critican son hipócritas. “Hay mucha gente cobarde que no cuenta la realidad que son stronistas. Acá hasta Jaeggli, un liberal de la era stronista. Había muchos liberales stronistas”, retrucó en su defensa.

González, que responde al abdismo, explicó que el encuentro donde aparece junto con otras mujeres cantando la música dedicada a Stroessner era un acontecimiento previo a las internas para elegir al candidato para la disputa por la intendencia de Pedro Juan Caballero. “Era en un acontecimiento entre amigos, previa a la interna del domingo en Pedro Juan, las internas. Mi esposo era el candidato de la ANR. Estábamos todos en la casa del diputado Juancho Acosta”, afirmó.

Agregó que hay mucha hipocresía en la sociedad que se sigue acordando de lo que ocurrió en el pasado.

“Quieren imponer su criterio. Yo tengo mi criterio y respeto el criterio de los demás. Yo no reivindico. Solamente estaba en una farra. No dije que Stroessner hizo obras o que hizo el IPS, la Municipalidad o el BCP. Yo no dije nada de eso. Solamente estábamos en ese encuentro”, afirmó.