Titular del Indert podría ser candidata a vicepresidenta

Tras la viralización de sus afiches en las redes sociales, la titular del Indert manifestó que es “el sentir de los dirigentes del Partido Colorado del interior que se fue manifestando en grupos de WhatsApp y en sus reuniones de grupo”.

“Yo solamente quiero hacer bien mi trabajo pero tampoco voy a rechazar esa oportunidad si es que llego a tener porque ahí voy ser más útil sobre todo al sector campesino. Ese es mi sector, el punto focal tengo que yo”, mencionó.

Agregó que quiere que el vicepresidente se comprometa con el campesinado, “para que yo pueda dar la cara ante ese sector”.

“Coraje me sobra y me siento capaz de trabajar con la gente en un ámbito más amplio”, indicó.

Señaló que no es algo definitivo. “Tampoco me meto en mi cabeza y no estoy haciendo nada para que eso sea realidad. Yo voy a trabajar igual en la responsabilidad que me encomendó el presidente Mario Abdo. Tengo que seguir cumpliendo”, dijo. Aseguró que nunca habló con el vicepresidente sobre el tema.