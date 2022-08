Titular del Congreso titubea sobre sucesor de Velázquez

Sí mencionó la posibilidad de que uno de sus pares que no esté candidatado para ningún cargo pueda ocuparlo.

Mientras tanto, los principales interesados, que son Rodolfo Friedmann y Arnaldo Franco, se pasaron recorriendo ayer los curules de los contados senadores que asisten a la sesión de los jueves.

La mayoría de los parlamentarios siguen sesionando de manera virtual, a pesar de que ya hay una obligación en general a los funcionarios para que acudan, y lo mismo para la ciudadanía.

“Se está conversando con los compañeros. Tenemos la posibilidad de elegir a un compañero o a cualquier ciudadano paraguayo. Me imagino que en estos días van a empezar a aparecer los nombres”, manifestó Cachito.

“Creo que uno u otro compañero del Senado ya manifestó su intención de que quiere reeemplazar. No tengo todavía nombres No quiero dar nombres todavía”, se excusó. “Tiene que ser alguien que no se candidató. De esos nombres vamos a evaluar”, indicó el colorado.

“Podrían ser, si manifiestan seriamente esa intención. Vamos a analizar”, dijo, al ser consultado sobre el interés de Friedmann y Franco.

“Esta es una decisión exclusiva del Senado. Se va a elegir en su momento, apenas tengamos la renuncia por escrito del vicepresidente”, consideró Salomón.

“Tenemos que hablar entre todos. Tiene que haber 23 votos para que se efectivice esa candidatura”, remarcó el titular del Senado a la prensa.