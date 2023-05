Titular del Congreso analizó con juristas caso Galeano

“Hay tres visiones al respecto. Acabamos de tener una reunión con los asesores jurídicos. En realidad, en la Constitución, en el artículo 191, habla desde el día del juramento. Pero, hay otros que entienden que desde el momento en que el Tribunal Electoral proclama”, manifestó.

El parlamentario analizó los hechos dado que el juez de la causa de Erico Galeano aceptó la imputación y, por consiguiente, sigue el expediente. Al mismo tiempo, anunció fecha para una audiencia de imposición de medidas para el 2 de junio.

“Quiero entender que el juez cree que el señor no posee fueros en este momento. Yo creo que no existe doble fuero, pero a partir de que recibamos la notificación (de proclamación) coinciden la mayoría de juristas, ex senadores y constitucionalistas, que a partir de ese momento, adquiere de nuevo fuero el señor Erico Galeano”, sostuvo.

También el senador Silvio Beto Ovelar opinó sobre el caso judicial de su correligionario colorado, que para él en este momento tiene fueros por haber sido electo como senador en las pasadas elecciones del 30 de abril.

“Erico es parte de nuestra bancada. Desde el momento de su elección, él ya cuenta con esa inmunidad (fueros), no hace falta la proclamación”, acotó.

Con relación a otro caso, el que involucra a Rafael Mbururu Esquivel, electo por Cruzada Nacional, manifestó que en tanto el juez no disponga que pueda ir a las sesiones –dado que Mbururu en este momento está recluido– no va a poder jurar.

El Ministerio Público le formuló una imputación a Galeano por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza. La investigación lo vincula a los supuestos narcos, el uruguayo Sebastián Marset, y el recién extraditado Miguel Ángel Insfrán.