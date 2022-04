Titular del BCP no sabe si Cartes violó leyes al prestar millones de dólares a amigos

El presidente del Banco Central del Paraguay ( BCP ), José Cantero, no supo responder a los medios de comunicación si el ex mandatario Horacio Cartes violó alguna reglamentación o leyes al prestar por fuera del sistema financiero millones de dólares a políticos y aparentemente también a instituciones como el club Libertad.

“No tengo una respuesta a flor de piel, probablemente es algo que se debe analizar desde el punto jurídico”, manifestó Cantero, intentando hacerse el desentendido sobre las operaciones sospechosas reportadas desde la Seprelad sobre Cartes.

“No sé tampoco si, yo por ejemplo, no soy el ejemplo, pero hay personas que prestan dinero a sus familiares, a sus amigos, que a veces no cobran tasas de interés, no sé si es el caso, pero el punto es que no sé cuándo se configuraría que uno es un oferente de crédito. Es un tema que podemos analizar, ver, no sé si hay un parámetro que sea por monto también”, respondió vagamente Cantero.

Asimismo, señaló que la regulación para el sector de casas de créditos y prestamistas está, pero cree que es probable que haya muchos oferentes de créditos que no se registraron, como sería el caso de Cartes, quien habría operado como prestamista y obtenido incluso ganancias.

“Si no se inscriben, deberíamos ver cuáles serían las acciones, se tiene que configurar todo el escenario, ver información”, agregó.

El titular del BCP dijo que lo que previeron es que los oferentes puedan estar dentro del marco legal y que todos puedan brindar créditos con precios que no superen la tasa y no sean usurarios, para proteger al ciudadano que opera con dicho sector.

“Recientemente sacamos una resolución del ámbito de acción que tendrá el BCP, pero todavía no hemos tenido tiempo de visitar una casa de crédito o persona que realiza estos préstamos”, explicó.

Senadores hablan de interpelación o juicio político

Por su parte, el senador del Frente Guasu César Querey manifestó que no están satisfechos con el informe y que hubo un esfuerzo de explicar los sistemas burocráticos de cómo ellos toman decisiones.

“Creo que es importante la constatación de que hay un blindaje del sistema financiero y en particular del Banco Central del Paraguay. Ellos reconocen que no nos pueden brindar si son informaciones de terceros y ahí viene una discusión filosófica, qué es información de terceros”, remarcó.

Asimismo, dijo que los del BCP hacen extensiva una interpretación del secreto bancario y otorgan un blindaje de un estado dentro de un estado al sistema financiero.

El legislador detalló que los informes que solicitaron y fueron respondidos con tachaduras son sobre la financiera Ara, que quebró y donde hubo sentencia, en tanto que en el caso del grupo Cartes se les consultó si está inscrito como prestamismo por el volumen de dinero que prestó.

“Al no estar registrado un prestamista, prestó al club Libertad, a su hermana, millones de dólares y en su declaración jurada plantea las utilidades devengadas de estas, o sea, que está trabajando como prestamista”, aseveró.

“El alcance del concepto de ellos de terceros imposibilitan el derecho constitucional de investigar que tiene el Congreso”, agregó.

También manifestó que el BCP está constituido de tal manera a que produce un blindaje de todos los movimientos financieros, llámese Sarah Cartes, González Daher o Mario Abdo Benítez.

“Creo que esto es un blindaje para todos los hechos que pudieran tener irregularidades y no nos permitan desde el Congreso investigar si efectivamente se cometió o no un delito”, afirmó.

Finalmente, adelantó que van a reiterar el pedido para cumplir con los pasos de la ley, pero que la Constitución Nacional es clara en cuanto al incumplimiento de los informes y que de no contestar se configura un mal desempeño de las funciones y podría ser interpelado o destituido a través de un juicio político.

"BCP estaría encubriendo a Cartes", cree Kencho Rodríguez

El senador Miguel Fulgencio Rodríguez expresó que el BCP estaría encubriendo a Cartes y a Santiago Peña, que son parte del grupo político que maneja la parte financiera.

"Hemos descubierto que el Banco Central es un Estado en otro Estado y que el Senado no sirve para nada", señaló, alegando que se quiere proteger a los poderes políticos, pese a que el BCP está obligado a suministrar las informaciones necesarias para la investigación.

"Nos enteramos que hay leyes que están por encima de la constitución, según la interpretación de ellos", relató.