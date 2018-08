Titular de ANR no irá a convocatoria a los partidos que hizo el Gobierno

Reunión. El presidente de la ANR, Pedro Alliana, habló con ex presidentes de la República y ex titulares del partido.

“Para mí fue una falta de respeto, primero al partido, y bueno, así como se está encarando esta invitación, yo no voy a participar; te digo hoy, que yo hoy no participo. Voy a convocar a la Comisión Ejecutiva y le voy a pedir a la Comisión Ejecutiva del partido, que designe a algunos representantes... Con eso no estamos diciendo que no nos interesa. Al contrario, vamos a enviar gente capaz, gente idónea que entienda de derecho de la Constitución Nacional, que tenga cierto manejo y pueda realmente defender los intereses del partido y del país”, señaló Alliana en entrevista a Radio 1000.

Indicó que dicha reunión con la Comisión Ejecutiva de la ANR será el martes antes del mediodía, y para la tarde convocaría al pleno de la Junta de Gobierno para debatir sobre el punto.

Crisis interna. Alliana se reunió con los ex presidentes de la República Juan Carlos Wasmosy y Luis Ángel González Macchi, así como también con el ex presidente de la ANR Bader Rachid Lichi, con quienes conversó sobre la crisis interna al interior del Partido Colorado y la actual convocatoria del Gobierno a los partidos.

“Se notaron ellos, al igual que yo, también muy sorprendidos por la forma que se quiso convocar para esta reunión. Convocó primero el viceministro del Interior, después el ministro del Interior, de forma creo yo un poco irresponsable para tratar nada más y nada menos que una Constituyente, la reforma de la Constitución y después ya hablaron de una reforma del Código Electoral. Y bueno, ellos realmente demostraron que piensan también que fue un error garrafal del Gobierno, y que quien tendría que haber convocado es el presidente de la República”, expresó.

Detalló que durante una hora y media conversaron y que él explicó el proceso de alejamiento que se dio entre los dos principales movimientos actuales del Partido Colorado.

También reclamó que los legisladores de Añetete no cumplieron con Cartes al no querer dejarlo jurar como senador.

“Se ganaron las elecciones, no se cumplieron con los compromisos electorales, con lo que se decía durante la campaña y bueno, eso llevó a la situación del partido. Ellos prácticamente no sabían todo eso que había ocurrido antes, todo el trabajo que nosotros hicimos, especialmente, yo como presidente de la Junta de Gobierno de unir al Partido Colorado”, expresó Alliana.