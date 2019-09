Titular de Aduanas recibió insólita amenaza de muerte “por pobre”

“Iba por la calle Venezuela, bajé por Castelar y cuando iba a girar por la derecha me percató de que me persigue una camioneta muy de cerca. Supuse que venía al mismo acontecimiento. El lugar estaba lleno de vehículos y cuando se me acerca me cierra el paso. Pensé que quería estacionar antes que yo, abrí la ventanilla y creo que era una camioneta Patrol de color negro con polarizado”, precisó.

Añadió que, seguidamente, le preguntó al conductor de la camioneta si quería estacionar y “el tipo me dice: vengo matarte; yo le dije por qué a mi, y me respondió porque sos pobre”.

Consideró despectivo este trato y descartó que sea un sicario porque éstos directamente disparan. En ese instante dijo que estimó que la amenaza era porque lograron abortar un negocio que estaba en proceso.

Fernández precisó que cuando intentó retroceder le volvió a tapar el paso, pero logró eludir y empezó una persecución. “Me persiguió como para atropellarme, pero mi auto, como es más ligero, pude ir más rápido, Supuse que no era un matón porque ellos directamente te meten un tiro”, recalcó

INVESTIGACIÓN. El director de Aduanas señaló que su esposa logró ver y describir al agresor para describirlo en la denuncia.

Subrayó que el número de chapa están tratando de ver en los videos que consiguieron de la persecución que terminó cuando él ingresó al Instituto de Previsión Social.

Sobre la conclusión del motivo por el cual ocurrió esto, reiteró que –a su criterio– “hay gente enojada por causa de algunos negocios que le abortamos”.

Requerido a que rubro y si era grande el volumen que estaba en juego, manifestó que “estamos hablando de mucho dinero de un rubro muy importante y donde también creo que hay funcionarios involucrados”. Insistió en que esto fue una reacción de parte de gente afectada porque se le frustró un gran negocio que no querían que se viera, pero se excusó de dar más detalles atendiendo a que están investigando. Confesó que no volvió a recibir otra amenaza por ninguna vía y que su hija mayor también tuvo una situación difícil cuando fue seguida por un vehículo sin chapa.



Seguimiento a control en frontera

El director de Aduanas, Julio Fernández, apuntó que le están dando seguimiento al tema del control del contrabando en frontera, luego de las reuniones y la firma de un acta con los paseros en Ciudad del Este y otros puntos aduaneros.

Refirió que durante la pasada reunión del Equipo Económico avanzaron en el sentido de que cada institución involucrada en las tareas de control hicieron un compromiso.

Añadió que están en proceso de lograr la mayor formalización de los paseros y en estos días van a presentar una nueva plataforma tecnológica amigable para el citado efecto. Reiteró que en el acuerdo no se negoció cesión alguna respecto a los productos prohibidos. Asimismo, admitió que la recaudación pudo haber sido afectada por los incidentes de la semana pasada.