Titular de Aduanas dice que cambiarán reparto de multas

De acuerdo con los registros oficiales, solo de diciembre a agosto pasado Aduanas distribuyó entre alrededor de 60 funcionarios más de G. 1.485 millones en concepto de participación por multas.

De esta suma, unos 15 funcionarios se repartieron desde 29 hasta más de 253 millones de guaraníes.

“Lo de las multas es un tema difícil. Tengo que ser sincero. La ley obliga a que el denunciante se quede con el 50% y estamos viendo en el Congreso una modificación. Yo no me siento cómodo como está ahora porque genera descontento interno”, aseveró.

En cuanto a las propuestas de cambio que barajan, dijo que una de ellas es ajustarse a algo similar a lo que se implementa en la Subsecretaría Tributación (SET), donde el 50% queda para el fisco y el otro 50% se reparte un 25% para el denunciante y el resto se distribuye entre todas las reparticiones.

Dijo que el objetivo de este incentivo es estimular a la gente por las multas y no por las coimas. A su vez, también es una forma de cambiar el comportamiento de los importadores, a partir de que si estos cumplen todas las reglas no habría denuncias.

Fernández dijo que estaba mirando legislaciones en otros países, aunque sabe, por ejemplo, que en Chile no existen incentivos de este tipo. “De todas maneras, el esquema actual vigente no me agrada, porque también genera incentivos para que otra gente busque el lado oscuro a las cosas”, puntualizó.

Recordó que para el cobro de estas multas se deben tener totalmente finiquitados los montos, teniendo en cuenta que muchos casos se definen luego de un largo proceso judicial en la Corte, otros son resueltos de inmediato con los importadores que incumplieron o acatan el resultado de los sumarios.