Tito El Bambino anuncia nuevo disco con Pitbull, Wisin y Nacho

Según explicó el veterano intérprete urbano y ex compañero de dúo de Héctor El Father, en rueda de prensa durante la cita musical en el Coliseo de Puerto Rico, su nueva producción, después de Invicto, contará con diez temas.

En esa misma línea, Tito El Bambino detalló que las colaboraciones con Pitbull y El Alfa será en un solo tema, al igual que la unión con Wisin y Cosculluela.

Durante la rueda de prensa, Tito El Bambino recordó la primera ocasión en que recibió un cheque tras su debut artístico, del difunto productor musical DJ Stéfano, que fue de USD 25.

"Si algo que lamento es que no conservé mi primer cheque. DJ Stéfano me pagó 25 dólares y pensé que era de 1 millón", relató Efraín Fines, nombre verdadero de Tito El Bambino.

Otras de las primeras producciones en las que apareció Tito El Bambino junto a Héctor El Father fueron en DJ Dicky presenta No Fear Vol. 1, The Legend y The Noise 7, de DJ Negro, otro de los pioneros del género urbano, antes conocido como underground.

Durante los primeros años del género, que nació en los sectores más marginados y pobres de Puerto Rico con influencias caribeñas y sonidos electrónicos europeos, se le conocía como underground, ya que la temática de las canciones siempre hacía referencia al sexo y a la violencia callejera.

A pesar de que el underground y posteriormente el reguetón tuvieron un enorme éxito, provocaron también cierta protesta social por la agresividad y el contenido sexual de sus letras, e incluso se llegó a exigir, con relativo éxito, la retirada de ciertos discos de las tiendas.

A pesar de esta limitación, los reguetoneros se unieron y cambiaron el estilo de sus canciones para que las personas de todas las edades las pudieran aceptar y proseguir resaltando el ritmo musical.