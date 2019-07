“Lo tenía asumido en la temporada pasada, pero como se dio todo muy controversial la definición y con mi deseo de terminar en cancha, tomé la decisión de seguir por un campeonato más y se dio todo como tenía soñado, ganado y alzando la copa”, apuntó el campeón.

Fueron más de dos décadas de recorrido, en donde Japo fue figura, dejando gratos recuerdos con la 6 en el dorsal: “Se llega a esto edificando día a día el sacrificio de la responsabilidad y la constancia. Desde pequeño tuve mucha disciplina y carácter. Llegué rápido a Primera, a los 17 años, y siempre quise más” rememoró Martínez que debutó en Sol de América en 1995, coronándose campeón y revelación.

El base y escolta destacó de juvenil, logrando premios individuales. Pegó el salto al exterior en donde siguió por un camino ganador: “Antes había una preparación diferente, muchos mitos como no entrenar mucho con pesas, cosas que estaban equivocadas, pero yo 20 años atrás tomé la medida de hacer mi camino para poder llegar más arriba, y mejoré mi biotipo, mi físico y eso repercutió en mi juego, marqué superioridad y tuve la chance de seguir creciendo”, agregó Martínez, ganador de seis trofeos en el exterior.

SATISFECHO. Javier es considerado uno de los mejores exponentes de este deporte, a lo que asumió: “No hubo demasiados jugadores que se fueron afuera y ganaron cosas. Siento que tuve mucha suerte por ganar cosas y capitanear varios equipos, no reniego, me gusta”. Y prosiguió: “Uno nunca cumple todas las metas por que no se puede ganar siempre. Si no existiera el perder, el ganar no tendría tan buen gusto. No tengo pendientes, todo lo busqué, no me queda nada en el tintero, me voy completamente vacío de energía y con la satisfacción de dejar todo durante estos años”.

PARA CRECER. Con relación a la actualidad de la Confederación Paraguaya de Básquet, Japo asumió: “Nuestro ambiente es chico y las reglas y disposiciones terminan siendo decisión de los clubes”. Para agregar que “los clubes son los que deben apoyar las buenas ideas. Suena hasta repetitivo, pero necesitamos una verdadera Liga Nacional, salir de Asunción, ocupar la mayor parte del calendario anual con torneos, si no damos la oportunidad de empezar de cero e ir para arriba, el básquet no va a llegar a nada”.

Con relación a las disposiciones actuales, Martínez agregó: “Hay errores como la regla de los juveniles. Los que están preparados iban a jugar igual, sin la regla. Ellos tienen que ganarse el lugar, no existe una Liga en el mundo que obligue a poner menores, la dirigencia tiene que estudiar mejor las determinaciones que adoptan”.

Como mensaje para los jóvenes, Martínez dejó la siguiente reflexión: “Tolerar la frustración. Deben aprender amor al deporte y a partir de esa pasión buscar el profesionalismo. El valor que se le da al resultado debe ser secundario, es difícil entender eso, pero es el camino que hay que seguir para encontrar un cambio evolutivo”.