Por primera vez en la historia el grupo pisará tierra austral para deleitar a sus aficionados el próximo 23 de marzo en el teatro Caupolicán, en Santiago, aunque obviamente serán cuatro y no cinco sus miembros, como originariamente, por la ausencia del fallecido Michael Jackson (1958-2009), aseguró la productora, The FanLab.

Los hermanos del "rey del pop" repasarán los grandes éxitos de la banda, nombrada en un principio como The Jackson 5, como "ABC" (1970), "I'll be there" (1970) y el mítico "I want you back" (1969), su primer número 1.

The Jacksons es considerado el grupo precursor de las "boy bands" o bandas de chicos, a nivel histórico, siendo influencia directa y modelo a seguir de otros grandes nombres como Backstreet Boys, New Kids On The Block o One Direction.

En 2012, los integrantes originales, los hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon Jackson, volvieron a unirse para revivir a The Jacksons y poner su música en los escenarios.

Ahora, por primera vez, se podrá ver su espectáculo en vivo en Chile, recuperando la magia y esencia de esos años maravillosos para el pop, el soul, el funk y el R&B.