Testigo relata momentos de terror durante rescate de jefe narco

Posteriormente, un vehículo atropelló a la patrullera cerrándole el paso y en ese momento se inició una balacera, por lo que decidieron acostarse en el suelo del vehículo.

Relató que durante el tiroteo escuchó que le golpearon el vidrio de la ventanilla de su automóvil y un hombre le pidió que abandone el rodado.

Los hombres hablaban en idioma español y tenían vestimentas con logos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

"Nos dijeron que nos bajemos del vehículo, que no nos iba a pasar nada, con el susto no me di cuenta si nos apuntaron o no con armas, pero creo que sí", relató.

tiroteo costanera norte.jpg Tres vehículos fueron incinerados por los delincuentes antes de huir del sitio. Foto: Rodrigo Villamayor.

Posteriormente, bajaron del rodado y corrieron a refugiarse en un lugar cercano.

"Lo único que queríamos era que durante la balacera no nos agarre una bala, el tiroteo duró dos a tres minutos, fueron más de 100 tiros aproximadamente", expresó.

Contó que no fueron agredidos en ningún momento por los delincuentes.

Los autores del ataque finalmente procedieron a incinerar tres rodados, entre ellos el del testigo, para luego darse a la fuga a bordo de otro rodado.

Según datos proporcionados por las autoridades, fueron alrededor de ocho personas quienes atacaron a los agentes de la Policía Nacional y rescataron al jefe narco Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, quien es líder del Comando Vermelho.

tiroteo costanera.jpg Así quedó la patrullera de la Comisaría 1.ª Metropolitana tras ser atacada por los desconocidos. Foto: Darío Arámbulo.

Tras el tiroteo falleció el comisario Félix Ferrari, de 43 años, subjefe de la Comisaría 1ª Metropolitana y resultaron heridos el suboficial inspector Carlos Araújo, de 37 años, además de otros dos funcionarios del Ministerio de Justicia.

Un fuerte dispositivo de la Policía Nacional se desplaza en el Jardín Botánico en busca de los delincuentes.