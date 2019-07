Según comentó, ambos estaban llegando al establecimiento a bordo de una camioneta y fueron interceptados cuando intentaron abrir el portón, por dos hombres, a cara descubierta, que hablaban en el idioma guaraní; ambos tenían armas largas, informó el periodista de Última Hora Marciano Candia.

estancia amambay7.jpg La estancia Iñandui fue atacada por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que realiza su primer atentado en el Departamento de Amambay. Foto: Marciano Candia.

El testigo subió nuevamente al rodado, mientras que Camargo quedó en el lugar a enfrentar a los desconocidos, realizando disparos al aire con su arma de fuego, momento en que fue baleado.

Nota relacionada: Asesinan a un administrador de estancia en Amambay

Comentó que él solo vio a dos hombres y que algunos vecinos relataron que eran 20 las personas que estaban en el lugar. Los desconocidos le manifestaron en ese momento que a él no le sucedería nada, porque el objetivo era el administrador.

estancia amambay3.jpg Así quedó uno de los camiones incinerados por los desconocidos. Foto: Marciano Candia.

"Yo no los conozco, dicen que había indígenas entre ellos, pero yo no los vi. Yo estaba con el (ahora) finado y cuando murió en el portón me bajé (de la camioneta) y empecé a correr", expresó.

Uno de los hombres había dicho que supuestamente Camargo violó a su hija y que por eso lo asesinaron. Además, contó que a otros empleados de la estancia los hicieron sentar en el suelo.

estancia amambay4.jpg Una camioneta también fue quemada en la estancia. Foto: Marciano Candia.

Recordó que Camargo solía llavear el portón de la propiedad para que no ingresen los indígenas y que desconoce si ese sería el motivo del crimen. También comentó que una vez disparó a un indígena, el cual quedó herido.

"Yo pensé que eran policías, estaban vestidos como militares, le dispararon (al administrador) como tres a cuatro tiros, cuando me bajé de la camioneta me siguió uno de ellos y me dijo que no corra", refirió.

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 21.00 de este lunes en el interior de una estancia ubicada a 75 kilómetros de Pedro Juan Caballero, propiedad de dos brasileños de nombre Darci e Iracy Antoniolli.

Los hombres mataron de tres disparos al administrador de la estancia, y además se llevaron varios objetos y víveres.

estancia amambay6.jpg Además de quemar los tractores, los delincuentes se llevaron objetos y víveres. Foto: Marciano Candia.

También quemaron un galpón taller, la casa patronal, la casa de peones, un tractocamión, tres tractores con implementos agrícolas y dos camionetas doble cabina.

En horas de la tarde, el fiscal Federico Delfino confirmó a NoticiasPy que los autores del atentado fueron integrantes del EPP, en compañía de indígenas, y que se trata del primer ataque realizado por este grupo criminal en el Departamento de Amambay.

estancia amambay5.jpg Foto: Marciano Candia.

Uno de los hombres se identificó como Osvaldo Daniel Villalba Ayala, uno de los principales cabecillas del EPP; sin embargo, su presencia en el lugar no fue confirmada por la Fiscalía.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, manifestó ante los medios de prensa que sabe que en esa zona había conflictos entre estancieros, ganaderos y comunidades indígenas, que puede traer mayores dificultades y eso complica aún más el trabajo del Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Dijo que se debe confirmar la presencia de Osvaldo Villalba en el lugar y que es posible que reclute a indígenas.

El EPP tiene en cautiverio al suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo desde hace 1.831 días, mientras que el ganadero Félix Urbieta está en poder del Ejército del Mariscal López (EML) hace 1.000 días.