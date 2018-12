Terminar la impunidad de los que violan normas de tránsito

Si bien el uso de la tecnología por parte de la Patrulla Caminera es un método adecuado para evitar que los policías sigan aceptando en las rutas coimas, para no sancionar con las penas correspondientes a los infractores de las reglas de circulación de rodados en la vía pública, lo mismo siguen ingeniándose para recibir pagos indebidos que evitan las pérdidas de puntos generadas por violaciones de las normas de circulación.

Por otro lado, los policías municipales de tránsito –por razones vinculadas a la corrupción–, en los diversos municipios, siguen aferrados a las viejas formas de control cuyo propósito último es solamente sacar dinero a los infractores, sin que la recaudación vaya a parar a las arcas municipales.

En Asunción, donde rige una ordenanza que constituye un Reglamento General de Tránsito y donde se concentra la mayor cantidad de vehículos en circulación y estacionados, los motociclistas siguen constituyendo un grave peligro. Sin cascos, sin chapas, tomando tereré sobre sus vehículos, hablando por teléfono en plena marcha, transportando criaturas, alzando a veces hasta cuatro pasajeros y pasando semáforos en rojo, consideran que las reglas fueron creadas para los automovilistas, no para ellos. Las multas para los infractores tanto en las rutas como en las ciudades son considerables.

Pagarlas, además de la pérdida de puntos en el carné de conductor, conlleva un castigo que debería persuadir al infractor para no volver a transgredir normas de tránsito.

En la práctica, por la corrupción de las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas o por desidia, cuando no realizan los controles pertinentes, las normas no sirven de mucho porque no cumplen su propósito fundamental que es el de concienciar a los conductores para que cumplan las leyes vigentes.Ante esta realidad, es necesario establecer estrategias de cumplimiento obligatorio para los de la Patrulla Caminera y los policías municipales, encaminadas a dar vida útil a las reglas de tránsito.Es el momento de encontrar mecanismos de control que eviten que la corrupción siga dejando en el bolsillo de sinvergüenzas la generalizada coima.

Se impone combatir esa práctica donde los que realmente salen ganando, para perjuicio de la ciudadanía, son los transgresores de las normas de tránsito. De lo contrario nunca tendremos un tránsito decente con menos riesgos para automovilistas y peatones.