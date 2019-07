Terminal recibe pago mensual

El director de TOA, Jorge Peña, confirmó que cobran un canon a taxistas por el usufructo del espacio, pero que en realidad son solo 54 rodados los que abonan cada uno un jornal (G. 84.340). Dijo que también les cobran unos G. 600.000 por utilizar una oficina en la instalación. Esa recaudación va a las arcas municipales, aseveró. En paralelo, otras autoridades de la Comuna señalaron que los taxistas no tributan por la ocupación de espacios públicos. “Los taxistas reclaman la exclusividad, es cierto, la parada es de ellos porque pagan y otros no pueden estacionar allí; sin embargo, no podemos controlar quién viene en Uber o MUV”, refirió Cañete.

El secretario adjunto de la asociación APTA, Máximo Céspedes, cuestionó que las nuevas app “ofertan a bajo costo un servicio regulado. En cambio el precio que nosotros ponemos es fijado por la municipalidad, a través de un estudio”, dijo.