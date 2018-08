La ex fiscala Teresa Rojas fue nombrada ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) en reemplazo de María Soledad Quiñónez.

"El presidente de la República (Mario Abdo Benítez) me ha encomendado la tarea del fortalecimiento de esta Secretaría, que como todos sabemos hoy día adquiere una connotación más relevante. Los pilares de dicho trabajo van a ser la transparencia, la honestidad y el trabajo en coordinación con todas las demás direcciones anticorrupción", manifestó Rojas en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Mencionó que se desempeñará en el cargo desde este jueves. Primeramente, realizará un análisis para conocer cómo se encuentra la institución y trabajará en el fortalecimiento y transparencia de la lucha contra la corrupción.

"Creo que la mejor manera de fortalecer esta institución, que es relativamente nueva, es trabajar coordinadamente con todas las instituciones y proveer los informes necesarios que el Ministerio Público necesite para que las investigaciones lleguen a un buen puerto", manifestó.

Afirmó que se encargará de que los controles funcionen, para que las informaciones que se obtengan sean instrumentos útiles para las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía.

"La corrupción no tiene color, no tiene rango, esa es la línea que pretende el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no mirar hacia los costados, mirar hacia adelante y lograr la transparencia", mencionó.

Investigó varios procesos controversiales

En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia resolvió aceptar la renuncia de Teresa Rojas como fiscala, luego de haber denunciado ser perseguida y amenazada por los abogados Carmelo Caballero y José Almada.

Esto se produjo tras dar la orden de detención contra el empresario Luis Saguier Blanco, ex directivo de la firma Electrofácil, imputado por estafa y producción de documentos no auténticos.

Rojas había denunciado las amenazas ante el entonces fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien no tomó medidas y la denuncia fue cajoneada.

También buscó ayuda en todos los estamentos dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Asociación de Fiscales, pero no obtuvo respuesta.

Esa situación se debería a la supuesta injerencia del entonces presidente del JEM, Óscar González Daher. La denuncia quedó evidenciada en varios de los audios filtrados que salieron a la luz el año pasado y que revelaron el tráfico de influencias en la Justicia.

Rojas también tenía a su cargo casos controversiales, como el cruce de llamadas en el caso del asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana en manos de la Policía, ocurrido en la madrugada 31 de marzo del año pasado, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.

