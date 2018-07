Con un valor de mercado de USD 425.000 por ojo, esta terapia de la compañía Spark Therapeutics consiste en la inoculación de un virus que inserta nuevos genes en los ojos de los pacientes afectados por esta poco usual discapacidad visual.





Esta cuantía no será afrontada por las personas que requieran de Luxturna, sino que serán los hospitales y aseguradoras quienes se hagan cargo de la mayor parte del pago, según incidieron desde la empresa sobre esta solución, que consiste en un tratamiento de única aplicación.



Pese a que el precio parece prohibitivo, los expertos en la industria esperaban incluso una cantidad superior en su salida al mercado, como el fondo de inversión Jefferies, que había pronosticado un millón de dólares como listón.



"Muchos anticipaban que iba a estar por encima del millón de dólares porque la población de pacientes es pequeña", afirmó Steve Miller, de Express Scripts, una organización que trabaja con los creadores del tratamiento para ofrecer soluciones a las aseguradoras en caso de que los efectos del tratamiento no se mantengan.



Miller calificó de "responsable" el precio ofrecido por Spark, aunque reconoció que tampoco se podía decir que dejara de ser caro.



En este sentido, los propios creadores están negociando con el servicio sanitario de Estados Unidos las posibilidades para que este pago no deba realizarse de una sola vez, sino que pueda dividirse en distintos plazos a lo largo de varios años.



"En los últimos meses hemos trabajado con los aseguradores sanitarios para crear un procedimiento de acceso innovador para Luxturna que servirá de modelo para otras futuras terapias genéticas de una sola administración", aseguró Jeff Marrazzo, jefe ejecutivo de Spark Therapeutics.



La hereditaria distrofia retinal afecta a entre 1.000 y 2.000 personas en Estados Unidos, y entre 10 y 20 estadounidenses nacen con discapacidad visual a causa de esta.



En las pruebas clínicas realizadas para comprobar la eficacia de Luxturna, más de nueve de cada diez pacientes se vieron beneficiados por el tratamiento al menos durante dos años y medio.





EFE