Terapia pediátrica ocupada al 100%

El director del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, Pío Alfieri, señaló que como centro de referencia de derivación de casos pediátricos graves de todos el país registran un 100% de ocupación de las camas de Terapia Intensiva (UTI). En el centro asistencial, según refirió, se registraron 18 casos de menores internados por Covid 19, de lo que va de la pandemia, cifra que con los números actuales de contagio, podría ascender.

Alfieri además alertó sobre la situación de ocupación de camas de UTI, ya a principios de febrero refiriendo el déficit a nivel nacional donde según señaló, se rechaza a pacientes por falta de camas. A nivel nacional se registran aproximadamente unas 40 camas de terapia pediátrica que se encuentran en el Acosta Ñu y el Hospital Nacional de Itauguá, cuando el ideal sería sumar unas 20 a 25 más al sistema de salud, para los menores que registran cuadros graves de distintas afecciones. Ante el aumento de contagios por coronavirus, el médico compartió su preocupación sobre la vuelta a clases donde volverían a las aulas unos 729.000 alumnos . "Debemos garantizar la educación, pero también debemos garantizar la seguridad para disminuir los riesgos. Debemos iniciar las clases presenciales, pero podemos discutir el momento. No ahora que hay muchos casos", enfatizó. Casos de covid en menores Sobre los casos de Covid 19 en menores, el profesional refirió que contaron con un ingreso de un menor de 30 días, que no registró complicaciones “por suerte la afección de la neumonía por Covid, no se da tanto en niños”, aseguró. Al momento que refirió que sí documentaron casos de pos-Covid-19 con una buena respuesta al tratamiento. Desde el inicio de la pandemia se registró un total de 12.729 casos de Covid 19 en el rango etario de 0 a 19 años lo que hace al 7,9 % sobre los 161.530 positivos computados. Con 3 menores fallecidos en el rango de 5 a 9 años, según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública.



Preocupación. Director del Hospital Acosta Ñu alerta sobre falta de camas.