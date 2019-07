Terapia intensiva está colapsada y faltan más médicos especializados

No hay ni la mitad de las unidades de terapia intensiva de las que se necesitan en el país.

Diariamente aumenta el número de pacientes que requiere de este servicio, por lo que salvar vidas se torna un verdadero desafío para los profesionales de blanco.

La directora de Terapias Intensivas del Ministerio de Salud, Leticia Pintos, admitió que los 31 hospitales que cuentan con UTI están colapsados, más aun en estos últimos meses por los cuadros pulmonares.

La profesional explicó que los pedidos para acceder a una cama en la UTI se canalizan únicamente por el Servicio de Emergencias Médica Extrahospitalaria (SEME), que es la encargada de llamar a cada hospital a solicitar datos sobre la disponibilidad.

Pintos señaló durante el programa La Lupa que esto se debe a que no existe una red informática que permita acceder a esos datos directamente desde cada centro asistencial.

El traslado de pacientes de un punto a otro del país también es una problemática. Las ambulancias con terapias, al igual que las camas, son escasas y disminuye las chances de que un paciente que debe recorrer largas distancias llegue con vida a su lugar de destino.

“El traslado suele ser complicado porque normalmente se hacen cambios de ambulancia. Los pacientes con cuadros pulmonares no resisten el traslado porque no está en una máquina, la mano del que le está trayendo es la que efectúa la respiración”, sentenció.

Aparte de la falta de camas suficientes, la directora apuntó también a la escasa cantidad de profesionales especializados en cuidados intensivos.

Según comentó, en Paraguay solo existen 103 médicos certificados de los cuales al menos el 90% son del Ministerio de Salud.

“Este es un proceso que no puede ser rápido. No es poner una cama, un monitor y un respirador y ya está, eso no salva vidas. La gente que entiende de hacer eso es la que salva”, acentuó.

Cantidades requeridas no llegan al mínimo

Pintos detalló que se necesitan al menos 620 camas de terapia para cumplir con las exigencias de las normas internacionales, pero en nuestro país solo se cuenta con 293 a nivel público.

“En estos últimos 10 meses pudimos aumentar 38 camas de terapia intensiva. Nosotros asumimos con el 50% de camas requeridas para llegar al nivel básico de atención”, refirió.

Las unidades de terapia intensiva del Ministerio de Salud se sitúan en las cabeceras departamentales, excepto Pedro Juan y todos los distritos del Chaco paraguayo.

El sistema privado cuenta con 200 camas. De acuerdo con las normas internacionales, el 10% de las camas de hospitales deben ser para la UTI.