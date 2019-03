TEP exige reglas claras ante indefinición sobre estatuto

Luego de la reunión extraordinaria, el presidente del TEP, Sebastián González Insfrán, comunicó su coincidencia con la necesidad de las elecciones, como también lo manifestó el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, pero advirtió que las condiciones no están dadas, debido al desfasaje del reglamento y a la incertidumbre sobre el estatuto vigente. También alertó que no alcanza el tiempo para que se lleven a cabo este año.

Las modificaciones aplicadas en la convención del sábado, que exigen militancia y antigüedad al afiliado para ser candidato a cargos electivos e internos del partido, no fueron comunicadas aún al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que debe notificar a la Junta.

“Para que tenga validez la resolución adoptada en la última convención, debe ser presentada al TSJE; a partir de su inscripción, entra en vigencia”, explicó González Insfrán.

Esto también podría afectar a las internas para elegir presidente de la Junta y candidatos para las municipales, ya que se deberán regir bajo el estatuto que esté vigente en ese momento.

Aclaró también que el TEP no tiene atribución de pedir la nulidad de la convención, pero reconoció que es obligatoria la presencia de sus representantes para certificar la asistencia de convencionales, no obstante, como no fueron avisados, no acudieron.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la (ANR), Rubén Rolón, dijo que es urgente la definición sobre el estatuto.

“Sin reglas claras, se puede anular de elección. No es que cuando quieran los convencionales pueden presentar esa modificación. Si creen eso, es jodido porque el TEP debe tener toda la película para convocar a una elección”, urgió.

Agregó que el TEP puede pedir un informe sobre la situación jurídica del estatuto.

Finalmente, negó que el estatuto no sea retroactivo y añadió que una vez publicado ya afecta a todos los afiliados.