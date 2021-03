Tener en cuenta las advertencias del FMI sobre nuestra economía

Al finalizar la visita, los técnicos dejan un informe de evaluación de las políticas, que incluyen importantes recomendaciones.

En esta oportunidad, la referida institución internacional destacó las rápidas y contundentes medidas tomadas por el Gobierno con el objetivo de mitigar las consecuencias del temprano confinamiento implementado por Paraguay, en el marco de la crisis sanitaria mundial ocasionada por la aparición del Covid-19.

Esta medida permitió mantener durante el primer año de pandemia el número de muertes entre los más bajos de la región, pero en contrapartida generó una importante contracción económica que afectó principalmente a las mujeres y a los trabajadores del sector informal y del sector de los servicios.

A pesar de los resultados que permitieron al Paraguay ser uno de los países de menor impacto en el producto interno bruto (PIB), ya que este cayó -1%, los riesgos permanecen altos tanto por efectos del Covid-19 como por la histórica vulnerabilidad de nuestra economía a los factores climáticos.

El aumento del déficit fiscal, muy por encima de lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, también constituye un llamado de alerta, pero el FMI destacó la intención de las autoridades de volver a los niveles establecidos en la ley para el año 2024.

Frente a los riesgos que enfrenta el país y la necesidad de diversificar la economía e impulsar el aumento del capital humano, los técnicos internacionales recomendaron continuar con el gasto sanitario y social y proteger la inversión pública.

Para ello señalaron la relevancia de mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto y la movilización interna de ingresos públicos, para cubrir las necesidades de gasto social y de inversión en el Paraguay.

La movilización interna de recursos no es más que aumentar las recaudaciones tributarias, que no solo se requiere para cumplir con los objetivos anteriores, sino también para financiar el repago de los compromisos derivados del endeudamiento.

La crisis actual que vive nuestro país es un llamado de atención a los mismos temas tocados por el FMI en su informe.

Si bien estamos en una situación coyuntural muy particular, no hay que dejar de mirar los temas estructurales que nos permitirán no retornar a la situación anterior.

La pandemia nos demostró que un modelo económico que no genera empleos de calidad, con ingresos estables y seguridad social y un Estado débil, sin un sistema de salud y protección social, tiene altos costos sociales, económicos y políticos.

El endeudamiento y las manifestaciones ciudadanas son algunos de los indicadores más elocuentes de que necesitamos cambios sustanciales para avanzar en el presente y en el futuro.