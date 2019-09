Su recorrido ya incluyó escenarios de España, Argentina, Panamá, Perú, Ecuador, Chile, México, Colombia y Estados Unidos.

Con su primer disco, Sobre el amor y otros efectos secundarios, la banda se posicionó en los primeros lugares de las listas de radio españolas, así como de Spotify y Shazam, mediante el hit Cómo te atreves.

De su nuevo álbum se desprenden los singles Besos en guerra, en colaboración con Juanes; y Cuando nadie ve.

“Estamos muy emocionados por ir a Paraguay, es la primera vez que vamos. Cada vez que visitamos un sitio nuevo es muy emocionante”, comenta Juan Pablo Villamil.

El músico promete “un show cargado de una emoción como ningún otro” y confiesa que sienten que Paraguay es muy cercano a ellos, en todo su proceso como banda. “El club de fans es absolutamente incondicional con su apoyo. Siempre nos decían que vayamos. Tenemos una ilusión increíble de conocer a los fans paraguayos”, refiere.

Para el artista esta es una gran oportunidad para intercambiar cultura. “Que esta sea una oportunidad para aprender mucho más de esa cultura (la paraguaya). Eso es algo que nos gusta de cada viaje que hacemos, aprender a donde vamos y ver qué podemos utilizar en futuras composiciones”, expresa.

ROMANCE. Acerca del contenido de sus canciones, mayormente románticas, Juan Pablo reflexiona. “Es lo que nos nace hacer”, y asegura que están en la etapa de vida correcta para hacerlo. “Estando en los veintes y a mediados, uno ya vivió un poco de eso, y hay emociones, es una montaña rusa la vida en cuanto a este tema (el amor)”, confiesa.

Títulos como En un sólo día, Mi nuevo vicio, Aprender a quererte, Yo más te adoro, Mil tormentas, Cuanto me duele, Ya no estás tú, Como te atreves, Ahora que no puedo hablar, Una vez más y Di que no te vas, son algunos de sus temas que cuentan historias cargadas de amor y desamor.

“Ojalá en algún momento, la vida, la madurez nos permita escribir otras cosas”, suma Villamil, y adelanta, “para nuestro tercer disco planeamos hacer canciones que a lo mejor salen un poco de estos temas”.

Sin embargo, el músico considera que él y sus colegas, se sienten muy cómodos con sus propuestas. “Es muy cierto que la gente se identifica mucho con estos temas, pues a lo largo de la vida cualquier persona experimenta estas situaciones, por más que tenga 10 u 80 años. Si eres persona sientes cosas, te relacionas con otras personas, y en esa medida el amor y el desamor siempre tienen cabida”, comparte.

Villamil resalta que el grupo intenta que cada canción sea una historia única y que las letras, acompañada de melodías, hagan surgir diversas emociones. “En el caso de Como te atreves, que tiene una letra desesperanzadora, el ritmo enérgico, genera un sentimiento de rabia un poco extraña, dan ganas de gritarla, y poner a la persona en su sitio por lo menos”, explica y adelanta que en su próximo disco continuarán con las colaboraciones y que habrá una gran sorpresa.

“Afortunadamente la gira sigue hasta diciembre, no estamos cansados, sí emocionados. Llegamos a Paraguay en buen tiempo, porque el show está en su mejor momento”, finaliza.



entrevista con juan pablo villamil, de morat



A saber

Show: Morat

Fecha: Sábado 28, a las 20.00

Lugar: SND Arena (Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón)

Entradas: G. 650.000, G. 300.000, G. 450.000, G. 350.000,G. 300.000 y G. 250.000 (Ticketea)

Integrantes: Juan Pablo Isaza (guitarra y voz), Simón Vargas (bajo y voz), Juan Pablo Villamil (bajo, guitarra y voz) y Martín Vargas (batería, percusión y voz)

Reconocimientos: Fue galardonado hasta tres veces con el Premio a Mejor Banda Revelación, Mejor Canción y Mejor Banda Latina en los Premios 40 Principales y los Premios de Cadena Dial. Han sido nominados a un Latin Grammy, como Mejor Nuevo Artista y en los Premios MTV, MIAW.