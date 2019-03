“No creo que haya un mano a mano, estamos mejor nosotros, vamos desempeñando y jugándonos más para conseguir la punta y vamos a pelear con todo para que Cerro Porteño salga campeón en este torneo Apertura”, mencionó.

“Estamos contentos con la calidad de jugadores que tenemos, satisfechos por todo lo que hemos logrado desde lo dirigencial, funcionarios y los jugadores, tenemos un verdadero equipo”, sostuvo Zapag sobre el presente azulgrana en que lidera su grupo en la Libertadores con seis puntos y está 2º en el Apertura, a dos unidades del líder.

arbitraje. Respecto al tema arbitraje, Zapag aclaró que la nota presentada a la APF es por la preocupación dentro de Cerro para mejorar en diversos aspectos dentro del referato.

“Creo que el arbitraje no ha cambiado por una simple nota, lo que impulsamos era la preocupación, que queremos vaya bien esto, que se trabaje y nos muestren señales no solamente en cancha, sino también en capacitación, en gestión y en economía. Que se entienda en el Círculo Paraguayo de Árbitros que no es un ataque”, subrayó.