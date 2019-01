“Tendremos un semestre cargado”

“Me pone contento el haber ampliado el plantel. En menos de cuatro meses vamos a tener 28 partidos. Son muchos viajes, competencias muy exigentes y vamos a necesitar un plantel amplio”.

A renglón seguido, el técnico puntualizó: “La rotación será una constante, una necesidad dentro del equipo y para ello teníamos que conformar un gran plantel. Va a ser fundamental que, entre quien entre, pueda rendir a su máximo nivel. Queremos que los jugadores tengan una idea muy clara de lo que necesitamos de ellos”.

no sorprende. Garnero se refirió a la pretemporada que está realizando Roque Santa Cruz y dejó en claro que ya no le sorprende nada del capitán decano. “No me sorprende lo de Roque. Lo veo muy bien, está bárbaro en todo sentido y disfrutando al máximo de lo que está haciendo”. Otro que está realizando una buena pretemporada es Carlos Rolón, quien el año pasado estuvo fuera de las canchas a raíz de una lesión. “Es un zaguero central muy bueno y, como lateral, sorprendió a todos. Lo podemos llegar a utilizar en las dos posiciones”.

Para finalizar, el DT franjeado manifestó que con la llegada de Brian Montenegro tendrá plantel completo, pues necesitaba un delantero más.