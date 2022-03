“Tendrá impacto en elecciones”

El diputado liberal consideró una victoria del cartismo la no aprobación del juicio político, pero también indicó que podría tener un impacto en los próximos comicios, así como también resaltó que los cartistas no cuentan con suficientes diputados como para llegar incluso a tener cuórum.

“Si no ocurre el juicio político, mi lectura política sería una victoria del cartismo, en el sentido de la importancia que reviste la Fiscalía para no investigar a actores políticos, no solamente a Cartes sino sectores afines a él, pero creo que electoralmente le puede golpear, al quedar pegados, porque la fiscala tiene que representar a la sociedad y no a un sector”, dijo

Dijo que, en un año electoral, donde se está a nueve meses de la interna y un año de las generales, el grupo del ex presidente no analiza los efectos en los votos porque les interesa más tener influencia en el Ministerio Público para salvaguardar sus intereses.

Manifestó que el miércoles pasado ya tenían interés en solicitar el pedido de tratamiento, en sesión extraordinaria, del pedido de juicio político, y se postergó. Dijo que solamente se saben los votos a la hora de votar.



Si no ocurre el juicio político, sería una victoria del cartismo, pero podría haber una consecuencia electoral.

Édgar Acosta,

diputado PLRA.