Temuco confía en ganar el caso al Santo

Marcelo Salas, ex futbolista y actual dueño de Deportes Temuco, de Chile, prepara la defensa. Es en el caso de la inclusión de Jonathan Requena en el juego ante San Lorenzo, que los chilenos ganaron por 2-1, pero los argentinos protestaron porque Requena integraba la lista de buena fe de Defensa y Justicia en la Sudamericana.

“Hicimos todo como corresponde y tenemos los respaldos. Si hay algún error no es de parte nuestra. No nos ha llegado nada de la Conmebol. Le debe estar dando una vuelta más”, reconoció el Matador Salas. La Asociación Chilena de Fútbol no recibió ninguna notificación de la Conmebol, por lo que confían en ganar el caso.