Tempranera carrera presidencial ya tiene seis candidatos para el 2023

Desde la Asociación Nacional Republicana (ANR), tanto el abdismo como el cartismo soltaron sus nombres al sondeo, y fueron varios los que sonaron, pero en los últimos días quedaron dos como los más sostenidos por sus líderes.

Por Honor Colorado, el mimado de Horacio Cartes, Santiago Peña, ex ministro de Hacienda y ya con experiencia en la materia, debido a que compitió sin éxito contra el actual presidente Mario Abdo Benítez en el 2018, no pierde protagonismo en el movimiento y es celebrado como aspirante, pero no oficializado.

Por Colorado Añetete, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, es la opción más fuerte. Fue senador nacional desde el 2013 al 2018. Dentro del sector está bien posicionado, pero ya aclaró que no está en campaña; no obstante, es constantemente destacado por el presidente de la República, que utiliza su gestión como un oxígeno para su baja popularidad. Este mes, la diputada liberal Celeste Amarilla denunció que los préstamos aprobados por el Congreso para obras tienen el objetivo de financiar la campaña de Añetete, lo que fue negado por los colorados.

Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no se contemplan nuevas figuras, y es su presidente, Efraín Alegre, quien reconoció su intención de volver a intentar, por tercera vez, llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, también se maneja la posibilidad de que esta segunda fuerza electoral integre un frente de oposición, tras un consenso entre todos los sectores, para confrontar al Partido Colorado.

Y saliendo de los partidos tradicionales, el ex arquero albirrojo José Luis Chilavert anunció que se postulará como candidato a presidente para el 2023. Adentrándose a la arena electoral, ya antes había construido discursos políticos, señalando como postura que la renegociación de Itaipú es una causa nacional y que no se puede hipotecar el futuro de las generaciones.

Por su parte, el diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián Villarejo se bajó recientemente de sus pretensiones de ser intendente de Asunción para lanzarse a un proyecto más ambicioso, la presidencia de la República. Esta nucleación reveló su apertura para conformar una alianza con los demás sectores de la oposición para encarar el 2023, cuando se conoce que históricamente, se encaminaron solos. Incluso, pese a sus grandes diferencias ideológicas, no se cerraron a la posibilidad de conversar con el Frente Guasu.

Finalmente, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, de gran resonancia por su activa gestión legislativa, sus denuncias contra la corrupción y su fuerte labor opositora, admitió sentirse preparada para ejercer la presidencia, pero condicionó su decisión a la existencia de “proyectos, propuestas, renunciamientos y ejes estratégicos”.

El PLRA barajó su nombre al igual que el Frente Guasu, en el marco de la carrera de tomar el poder en el 2023, entendiendo que la unidad es ineludible para el efecto. Sin embargo, las conflictivas internas que los dividen complican este cometido.

El diputado liberal Édgar Acosta manifestó que la aparición prematura de candidatos para el 2023 se debe a que el Gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es débil y corrupto.

“Justamente porque es un Gobierno débil, ineficiente y corrupto, faltando más de tres años ya se había empezado a hablar de posibles candidaturas para el 2023”, expresó.

También respondió a Pedro Alliana cuando dijo que existía un plan desestabilizador.

“Claro que existe un plan, y consiste en sacar al Partido Colorado del gobierno en el 2023, con votos, elecciones democráticas, auditables, justas y transparentes. Porque hasta el momento solo han buscado los intereses particulares”, cuestionó.