Telefuturo invita a charla con el artista Jencarlos Canela

Jencarlos Canela nació en Miami, Florida, EEUU, es hijo de padres cubanos, se graduó con honores en la New World School of the Arts, en Miami Bay, Florida, en 2006. Comenzó su carrera musical a los 12 años, en la banda de Miami Boom Boom Pop. En el año 2002 empezó a grabar canciones como solista. Actuó en las ceremonias de Miss Mundo 2004 y Miss Mundo 2005. En el año 2006 fue escogido para protagonizar un comercial televisivo de Ford. En 2013 firmó un contrato exclusivo con Universal Music Latino, empresa con la cual lanzó su tercera producción discográfica en 2014.

En cuanto a su carrera actoral, Canela hizo su debut como actor como Alfredo Torres en la telenovela Pecados ajenos, de Telemundo, en la que colaboró con la cantante dominicana Cristal Marie para crear el tema musical de la telenovela. Entre 2008 y 2009 participó en la telenovela Doña Bárbara; en 2009 y en 2010 protagoniza Más sabe el diablo al lado de Gaby Espino y Miguel Varoni. En 2011 vuelve a protagonizar bajo la producción de Telemundo Mi corazón insiste en Lola Volcán al lado de Carmen Villalobos y Ana Layevska. En 2013 protagoniza Pasión prohibida.

PRÓXIMA NOVELA. Mi corazón insiste en Lola Volcán es una telenovela estadounidense, adaptación de la producción colombiana de Julio Jiménez, Yo amo a Paquita Gallego. Narra la historia de amor de Lola y Andrés, dos jóvenes que se aman desde niños, pero cuyas familias se oponen como consecuencia de las diferencias económicas entre ambos, a tal punto que Lola es enviada a la cárcel por falsas acusaciones por parte del padre de Andrés. El estreno se encuentra previsto para este agosto y espera atrapar a los televidentes.