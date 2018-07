Tebicuary y Caaguazú a semis

Los resultados en la fecha 1 del Grupo A: Oviedo 1-5 Yby Yaú y Cap. Bado 1-3 Tebicuary. Ronda 2: Tebicuary 7-3 Oviedo y Bado 6-6 Yby Yaú.

Posiciones: Tebicuary 4 puntos (clasificado), Yby Yaú 3, Cap. Bado 1 y Oviedo 0.

Grupo B, fecha 1: Villa Hayes 3-5 Ñemby y Caaguazú 7-4 San Pedro. Fecha 2: Ñemby 1-4 Caaguazú y Villa Hayes 5-6 San Pedro.

Posiciones: Caaguazú 4 puntos (clasificado), Ñemby y San Pedro 2 y Villa Hayes 0.

Al cierre se disputaba la ronda 3 donde surgirán los otros dos clasificados.

División ORO. Hoy, desde las 21.00, por la fecha 6 (revanchas) en División Oro: Universitario vs. Atenas (Star’s), San Alfonso vs. Cerro Corá (Fomento) y Casa España vs. José Meza (Bolívar).