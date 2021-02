"Te voy a asesinar, donde quieras andá a denunciar", dice agresor a su ex pareja

Una mujer grabó a su ex pareja cuando la amenazaba de asesinarla.

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se denunció este viernes por parte de una joven de 20 años, quien asegura que su ex pareja con orden de restricción de acercarse continúa agrediendo física y mentalmente con la complicidad de las autoridades.

La denunciante señaló que el último sábado el hombre atropelló su domicilio con un vehículo y casi chocó a su hijo de 9 meses, a quien intentaba llevárselo. La mujer logró grabar las atrocidades de amenazas que le realizó su ex pareja.

“Uno de los dos tiene que viajar, se tiene que ir (morir), eso es lo que vos tenés que tener en cuenta. Yo no me voy a ir preso por pegarte, es más seguro que me voy a ir preso por matarte”, dice el hombre en guaraní.

Según la víctima, lleva más de dos años siendo sometida a una violencia sistemática, lo que incluso le ocasionó un aborto.

Otra agresión a una mujer: "Te voy a destrozar"

“Te juro por mi hija y por este que te voy a asesinar, porque si sé que me van a agarrar primero voy a venir a buscarte como sea, donde sea que estés te voy a encontrar, sea en la campaña o cuando vayas al baño, te voy a buscar”, amenazó.

Actualmente, la joven vive con sus padres, pero el hombre que cuenta con una orden de no acercarse vive a solo tres cuadras y sin ningún impedimento asecha a la familia que ya no sabe a quién recurrir.

Además, el hombre aseguró: “mi hijo se va a quedar con mi papá te guste o no, porque tu gente es pobre, donde quieras andá a denunciarme”.

Tanto vecinos como familiares temen lo peor, mientras que en la Comisaría solo tomaron la denuncia por intento de secuestro y no así por violencia. En la Fiscalía tampoco dictaron la orden de captura.

"Son todos vendidos, nadie me hace caso. Creo que ellos esperan que me mate porque nadie me hace caso", lamentó la víctima.

En la ultima semana un ola de violencia contra la mujer e intentos de feminicidios sacude al país, mientras la ciudadanía reclama a las autoridades garantía del cumplimiento de los derechos de las mujeres.