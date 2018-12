¿Te pasa lo mismo?

Nos motiva montarnos a la ola de las innovaciones disruptivas. Como clientes o proveedores, buscamos acceder a productos o servicios basados en tecnología que faciliten nuestras vidas. Eso llevó ya muchos ejemplos de desmonetización de negocios tradicionales cuando todo un mercado desaparece, a veces muy rápidamente, porque la gente deja de usar algo y opta por otras soluciones innovadoras. Otras soluciones que suelen venir de sectores nuevos, no de la competencia tradicional, como los celulares con cámaras que barrieron con las cámaras digitales, un producto relativamente nuevo, o los vehículos autodirigidos que nacen de empresas de tecnología.

Y decidimos ser nosotros los que propongamos las innovaciones que captan los deseos sobre cómo, dónde, a qué hora y de qué manera quieren nuestros clientes recibir lo que nos compran, antes que nos ganen de mano. Y déjenme que les diga que todas las iniciativas propuestas están basadas en nuevos desarrollos tecnológicos, o para el back office o para la relación con el cliente. Sin excepción. Y que en tren de investigar lo que hay en el país y en el mundo y como disponibilizarlo a nuestro mercado, nos encontramos teniendo que tomar decisiones sobre tecnologías disponibles, que no son el core de nuestro negocio, y sobre lo que estamos aprendiendo sobre la marcha. Y, además, siguiendo una tendencia de los últimos años, el presupuesto requerido en inversiones tecnológicas trepó a las alturas, ¡ah! y encima todas las necesidades tienen la misma prioridad.

Como todo proceso de innovación vamos sumando aprendizajes, por ejemplo, descubrimos que siempre hay tantas cosas que podemos/debemos hacer en cada unidad de negocios que no nos alcanzan las manos para encararlas, que todo ese horizonte de cambios y adopción de tecnología despierta un entusiasmo fantástico en la gente del equipo y en los clientes, que los desarrollos son lentos y, a veces, frustrantes; que nada es definitivo y no hay que picharse, sino cambiar rápido lo que no estuvo tan bien; que varias cabezas piensan y producen ideas y tareas mucho mejor que uno; que lo que no sabemos es tan importante para innovar como lo que sabemos, pero lo más importante es que al final todo depende de la gente, las buenas ideas, las inversiones en tecnología, las necesidades de los clientes pueden estar, pero es la gente la que hace que las cosas sucedan.

Comparto contigo este “Journey del tomador de decisiones” por si, como líder, te esté pasando lo mismo dándote la bienvenida a tu nuevo estado permanente, el cambio.