Taxistas y MUV presentaron descargos sobre el amparo

En una calma jornada, los representantes del sector taxista y de la empresa Click SA presentaron sus alegatos sobre el recurso de amparo que solicitaron los trabajadores del volante para impedir la operación de la plataforma MUV. La jueza Letizia Paredes, quien ya había rechazo la medida cautelar propuesta por los taxistas, escuchó los descargos y dijo que daría su dictamen en no más de tres días.

A diferencia de la movilización que realizó el enjambre amarillo el pasado viernes, ayer no se registraron incidentes. Tampoco hubo enfrentamiento entre las partes dentro del juzgado. Los taxistas dejaron en manos de su abogado la defensa de su postura.

La Federación Nacional de Taxistas (FNC), la Cooperativa 11 de Noviembre y la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) exigen al Poder Judicial que prohíba la operación del sistema MUV, señalando que viola el artículo 46 de la Constitución Nacional, de la igualdad de las personas, puesto que está funcionando como servicio de transporte sin ajustarse a ningún reglamento.

El abogado Rodolfo Gubetich Mojoli, defensor de MUV, solicitó que no se haga lugar al amparo por improcedente. En primer lugar, el recurso ya está caduco, puesto que la ley señala que los afectados pueden pedir el amparo dentro de los 60 días de conocer el hecho que los lesiona y MUV ya opera desde principios de año. Como otro argumento, señaló que no se puede alegar que, al no haber reglamentación a la actividad de intermediación, esta tiene que estar prohibida.