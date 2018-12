Taxistas se movilizan hoy y accionarán contra MUV y Uber

Ayer, en conferencia de prensa, los taxistas se declararon en “movilización permanente” desde este viernes.

Son 30.000 taxistas que se movilizarán en todo el país, desde las 6.00. A las 7.30 tienen previsto presentar el recurso de amparo en el Palacio de Justicia, lugar hasta donde llegarán taxistas de todo el Departamento Central.

Los taxistas se movilizarán hasta la sede judicial por las avenidas principales de acceso a la ciudad, empezando por Artigas, España, Mariscal López, Eusebio Ayala, Fernando de la Mora y Félix Bogado.

En la conferencia de prensa aseguraron que no bloquearán calles ni bocacalles.

Bernabé Penayo, presidente de la Federación Nacional de Taxistas, aseguró que no aceptarán que las llamadas empresas de intermediación digital operen en el país.

“Nosotros como taxistas vamos a defender con toda firmeza la legalidad del trabajo del taxista (...). No vamos a aceptar que una empresa que no esté legalmente constituido, que no cumpla los mismos requisitos que nosotros cumplimos, haga el mismo trabajo que nosotros hacemos”, manifestó.

“Vemos como un peligro para más de 30.000 compañeros, cuyo trabajo se puede perder con esta aplicación ilegal”, dijo Penayo en otro momento.

A su turno, Arístides Morales, presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), habló de una “precarización del mercado”, de operar ambas plataformas. “Va a haber más taxis que usuarios. En Asunción, nosotros tenemos un porcentaje que no supera 10% lo habitué, el resto son ocasionales, turistas que están de paso (...)”, dijo.

Los taxistas se despacharon además contra la prensa por publicaciones referentes al tema. “(...) Somos personas que el día a día estamos peleando y nos llaman mafiosos y de la pesada. En todo estamento hay gente inescrupulosa, entre ustedes mismos también debe haber y por qué a nosotros nos acusan en forma general”, lanzó Ángel Galeano, titular de la Cooperativa de Taxistas 11 de Noviembre.