Taxistas realizan mañana un paro nacional en rechazo a Uber y MUV

Ángel Galeano, titular de la Cooperativa de Taxistas 11 de Noviembre, explicó que la medida de fuerza en el Departamento Central se hará en cada ciudad y en las demás regiones los móviles se concentrarán en las cabeceras departamentales, como en Presidente Franco, Hernandarias y Ciudad del Este.

Dijo que en lo que respecta a Pedro Juan Caballero, se plantea el problema de que ingresan empresas brasileñas que operan con este tipo de aplicaciones, por lo que los trabajadores del volante de esa ciudad se suman a esta movilización. Descartó que en la jornada de protesta se realicen bloqueos y cierre de avenidas y calles; sin embargo, en la última manifestación bloquearon algunas arterias. Aclaró que se movilizarán por la preocupación que implica tener una competencia ilegal que les resta ingresos en el orden del 30 a 50%.

CAPITAL. En otro momento, Galeano se refirió a la realidad que se plantea en Asunción, al destacar que no aceptan que se esté elaborando una nueva norma para regular el servicio de Uber y MUV cuando se tiene una ordenanza vigente, la 26/92, a la cual se le debe introducir un anexo o reglamentación.

“Cuando apareció el servicio de remises en la capital se hizo un anexo nomás a la 26/92. Aunque digan que esta ordenanza está desfasada, lo cierto es que sigue vigente. No sé por qué hacer otra si en esto no existe una nueva modalidad. Es un servicio de comunicación que al final es para trasladar personas. Los taxistas tenemos un servicio de comunicación que es la radio, teléfono y aplicación. Es la misma finalidad. No se puede hacer otra ordenanza para la misma cosa”, manifestó.

Indicó que se apostarán en los alrededores de la Comuna capitalina desde mañana a la espera del tratamiento por parte de la corporación, el próximo miércoles 24, de la pretendida normativa.

Al fundamentar el rechazo a una nueva ordenanza indicó que reclaman una habilitación y registro profesional A para conductores de Uber y MUV, un pequeño logotipo identificatorio y que el vehículo tenga seis años de fabricación.