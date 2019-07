Taxistas apelan a vieja coacción para que se regulen Uber y MUV

Un pesado tráfico, que se extendió a las principales avenidas y calles de Asunción debido a la movilización de taxistas, se tuvo en la jornada de ayer desde tempranas horas, lo cual afectó a la ciudadanía en alto porcentaje al no poder llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, ya que la medida se volvió en bloqueo en varios puntos de la capital.

Los trabajadores del volante nucleados en la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), como lo vienen haciendo desde hace décadas, apelaron una vez más a la vieja política de la coacción a la ciudadanía y a las autoridades municipales, para forzar reuniones y promesas de regulación del servicio de Uber y MUV en la ciudad. La zona más caótica por la medida de fuerza de los conductores del enjambre amarillo fue la de la Municipalidad de Asunción, donde los móviles se concentraron, y si bien en principio solo ocuparon media calzada de las arterias, al final terminaron cerrándolas por completo, incluso la misma avenida Mariscal López, generando serios embotellamientos. Los taxistas de nuevo adoptaron una actitud belicosa contra los integrantes de la prensa, cuestionando cada pregunta o tomas fotográficas y filmaciones que se hacían en los lugares de la manifestación. En esta ocasión se sumaron los de la Cooperativa de Taxistas 11 de Noviembre, de San Lorenzo, de Mariano Roque Alonso, de Fernando de la Mora, entre otros. RESOLUCIONES Los directivos de APTA y de la Cooperativa de Taxistas 11 de Noviembre fueron recibidos por el director de Gabinete, Marcelo Mancuello. Esto puso tensa la situación y estuvo a punto de abortar la reunión, ya que solo querían dialogar con el intendente Mario Ferreiro, quien finalmente se sumó a la reunión. Al final del encuentro, el director de Asesoría Jurídica de la institución municipal, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, dejó en claro que no se puede prohibir la instalación del servicio Uber y MUV en la capital e indicó además que como todo servicio de transporte que se presta en Asunción debe ser regulado por el Municipio. También informó que se instalará una mesa que involucre los tres poderes del Estado en el tema de la circulación de vehículos de transporte de personas, que trasciende la Comuna asuncena. “Nuestro criterio es que debe instalarse a nivel nacional una mesa para contemplar el fenómeno que se presenta en varios departamentos y en la capital”, precisó. Dijo que el reclamo de los taxistas es la circulación irregular de móviles de Uber y MUV por Asunción, por lo que se resolvió estudiar mecanismos y medidas administrativos a ser aplicados hasta tanto entre en vigencia la ordenanza que se está elaborando en la Junta Municipal. El presidente de la corporación, concejal Nenecho Rodríguez, quien también se reunió con los taxistas, expresó que esta normativa está en confección y que el próximo miércoles 24 será tratada en sesión. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, consideró que son los municipios los que deben regular estos servicios, así como también este tipo de manifestaciones en la vía pública, donde la competencia recae en la Policía Municipal de Tránsito (PMT). “La Policía Municipal es la encargada de resolver el conflicto. La autoridad municipal debe decir qué está habilitado y qué no. No se puede detener el desarrollo. MUV y Uber son producto del desarrollo tecnológico y eso no se discute”, sostuvo el secretario de Estado. Por su parte, el titular de APTA, Arístides Morales, informó que entregaron una nota a la Junta, en la que expresan su opinión sobre el anteproyecto de ordenanza, citando que una de sus propuestas es sobre la unificación del color, que es negro en todos los países donde funciona, y respeto y reciprocidad con respecto a los límites del municipio, donde habilitados en otras comunas no pueden prestar servicio en la otra. “Nosotros podemos llevar pasajeros pero no traer”, acotó.