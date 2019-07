Taxistas anuncian paro nacional para exigir regulación de MUV y Uber

"Decidimos hacer un paro nacional desde el martes. La medida será por tiempo indefinido", confirmó Galeano en contacto con Última Hora. La protesta se extenderá a diferentes puntos de Asunción y las principales cabeceras departamentales.

El gremialista indicó que varios taxistas irán hasta la Comuna capitalina y permanecerán en el sitio hasta el miércoles, donde la Junta Municipal de Asunción estudiará una ordenanza que busca establecer regulaciones en el funcionamiento de MUV y Uber.

"No se puede hacer otro tipo de ordenanza, porque hay una que ya está vigente y lo que se tiene que hacer es anexar a la misma las reglamentaciones. Pero acá se hace una ordenanza nueva a un servicio igual al taxi", reclamó Galeano.

Lea más: Junta asuncena consensuó requisitos para conductores de MUV y Uber

En otro momento, el trabajador del volante desmintió que no dejarán trabajar a los taxistas que no quieran unirse a la medida de fuerza, así como lo menciona una persona a través de un audio que recorre los grupos de WhatsApp.

"Eso no se decidió. Nosotros hacemos la invitación y si uno no se quiere ir al paro, no se va y no tiene que ir obligado", aclaró.

La semana pasada, la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) se movilizó por los accesos principales de la ciudad de Asunción, llegaron hasta la sede comunal y bloquearon la avenida Mariscal López.

Ante los reiterados pedidos para que sean atendidos, los dirigentes fueron recibidos por el intendente Mario Ferreiro. Durante ese encuentro, las autoridades municipales se comprometieron a estudiar la situación durante la sesión de la Junta, que será este miércoles.

Hace unos días, se consensuó establecer algunos requisitos básicos para las plataformas de MUV y Uber.

Lea más detalles: Taxistas copan Mariscal López frente a la Municipalidad de Asunción

Entre los puntos acordados se estableció que los conductores que trabajen para estas plataformas cuenten con seguro para pasajeros, inspección técnica y registro de conducir de la categoría Profesional.

También, la Comuna deberá expedir un permiso a cada unidad (MUV y Uber). Además, no se expedirá más de un permiso a un titular.

Las tarifas no podrán ser subsidiadas y las empresas deberán comunicar a diario sus precios y se les exigirá que el servicio de la plataforma sea ininterrumpido. Todavía quedan por definir otros puntos que contempla la ordenanza que regulará estos servicios.