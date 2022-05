Tasas pasivas aumentan, pero la inflación se mantiene por encima

Empero, la inflación –como ocurre desde el año pasado– se sigue ubicando por sobre el nivel de las tasas pasivas, lo cual genera un escenario persistente de tasas reales negativas (que se obtienen restando la tasa de inflación del tipo de interés nominal). Es decir, la elevada expansión de los precios actualmente se devora los rendimientos que se pueden obtener con los instrumentos financieros.

Si se comparan específicamente las estadísticas sobre las tasas de los certificados de depósitos de ahorro (CDA) con la inflación, resalta que la diferencia se volvió muy notoria desde finales de 2021. Desde agosto del año pasado a marzo de 2022, las tasas de interés de los CDA crecieron desde 5,37% a 7,56%, mientras que la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) subió de 5,6% hasta 10,1%, en el mismo periodo de tiempo (ver infografía).

limitado. Carlos Carvallo, ex miembro del Directorio del BCP, explicó que en la práctica es muy difícil defender los ahorros de la alta inflación y señaló que si bien la situación en nuestro país no es vista aún como crítica, definitivamente se debe tener en cuenta que la situación impacta negativammente en los ingresos de las personas. “De alguna manera, la posibilidad de defenderse de la inflación y defender los ingresos y ahorros de la inflación es bastante limitado. En este escenario, lo que hay que hacer es ayudar a que la inflación converja en el horizonte de política monetaria, me parece que es el principal desafío que tiene nuestra economía”, refirió.