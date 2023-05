Tanto para nada: Ahora usan bicisenda de Palma como un estacionamiento más

Tras movilizaciones de los comerciantes, que exigían que el trazado de la bicisenda se mude a otra calle, finalmente la Municipalidad de Asunción cedió ante la presión de los comerciantes y dio como alternativa el “uso mixto”, en teoría solo para el ascenso y descenso de personas y de mercaderías, que era el punto que más reclamaban los frentistas.

Sin embargo, con dicho permiso la mayoría de los conductores se toman su tiempo y dejan el vehículo en una calle, donde, según el reglamento, siempre estuvo prohibido el estacionamiento.

Esta práctica genera además conflicto entre conductores de rodados y los ciclistas que terminan desviando la bicisenda ante el tramo obstaculizado.

“Es triste, me crucé con tres ciclistas, a los tres les brindé mi apoyo, porque a los tres los vi reclamar. En particular a este le pedí esta foto para elevar este reclamo. El tipo no se mueve hasta que llegue el dueño. Les prometo que no es difícil NO estacionar en la bicisenda”, publicó por ejemplo el usuario de Twitter Zenón Vidal.

El aparcamiento en una calle donde se prohíbe hacerlo refleja además el mal hábito de los conductores, además de la problemática de falta de suficientes espacios para el estacionamiento en la ciudad capital.

Tránsito. El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Juan Villalba, reconoció que con la implementación del uso compartido de la bicisenda en Palma hay aumento de estacionamientos indebidos.

“Si bien siempre estuvo prohibido estacionar sobre Palma, ahora la gente, pensando en que se convirtió en mixto, cree que puede estacionar, y no es así. Es una zona donde el vehículo, en caso de que no acuda ningún ciclista, puede avanzar sobre la senda, pero lo que no permitimos es el estacionamiento o excesivo tiempo de parada que hace la gente y es nuestro eterno problema en Palma”, expresó.

Ante el reclamo de ciudadanos sobre la falta de permanente control de la PMT sobre dicha arteria, argumentó que la cantidad de agentes no es suficiente, sobre todo en estos días en que se realizan varias manifestaciones.

Indicó que el despeje sobre Palma se realiza de manera diaria. Aseguró que se procede directo al traslado en grúa, ya que el cepo, indicó, obstaculizaría aún más el tráfico.

Inversión. Solo en lo que respecta a Asunción, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que administra el dinero del proyecto, destinó más de USD 1 millón.

El anteproyecto de bicisendas estuvo a cargo de OCA Arquitectura (USD 33.000); el proyecto ejecutivo realizó el Consorcio ATJ-PEYCO (USD 109.000). La construcción de 31 km ejecutó TR Construcciones SA (USD 800.000) y la fiscalización del consorcio AKY (USD 72.126).

La implementación a cargo de PNUD es con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, Municipalidad de Asunción, Red Paraguaya por Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay.



