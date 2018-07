Tacuary le recorta distancia al Globo

Crucial victoria. Cynthia Barcovich (*). Tacuary venció a Colegiales en un partido de ida y vuelta, donde la contundencia de los de Barrio Jara primó. Goles: 47' Marco Benítez y 84' Carlos Ayala (T); 86' Nelson Cano (C). Expulsados: 71' Jorge Alvarenga y 63' Luis Areco (T). Recaudación: G. 1.515.000 por 101 pagantes. Otro resultado de ayer: Pilcomayo 1 - Cristóbal Colón JAS 1. (*) Cronistas FA.

Posiciones: 12 de Octubre 35, Tacuary 33, Colegiales 31, Cristóbal Colón de Ñemby 30 (-1), Colón de JAS 29, 29 de Setiembre 28 puntos (-1).

Destacados de hoy: 3 de Febrero RB vs. 29 de Setiembre, Figari vs. Recoleta, Ameliano vs. Cristóbal Colón de Ñemby (todos a las 15.00).