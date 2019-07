Tabesa critica sumario aduanero y pide atacar verdadero contrabando

El empresario y mano derecha del ex presidente Horacio Cartes indicó que la DNA confunde producción con pertenencia, ya que si bien los cigarrillos incautados fueron producidos por Tabesa, una vez adquiridos por una persona o empresa en particular ya no le pertenecen.

“Estamos muy mal si el director de Aduanas (Julio Fernández) habla de formalizar a la empresa que es la mayor contribuyente del país; mientras tanto te tropiezas con el contrabando evidente que perjudica terriblemente a la industria nacional”, disparó.

Cuestionó también el procedimiento que realizó la institución y remarcó que se espera de esta administración una mayor protección a las industrias, al momento de desearle éxitos al director ya que la recaudación viene en caída.

“Tengo entendido que la orden judicial de ese operativo ordenaba incautar productos introducidos a Paraguay de contrabando que no cuenten con documentación respaldatoria. Sin embargo, incautaron productos nacionales que contaban con las placas de pago de selectivo al consumo”, expresó, al momento de acotar que solicitará una audiencia con las autoridades aduaneras para aclarar los resultados de la investigación.

FORMALIZACIÓN. El titular de Aduanas, Julio Fernández, dio a conocer el jueves los resultados del sumario realizado en el caso de contrabando ocurrido en diciembre pasado en Salto del Guairá. El funcionario detalló que de las 5.032 cajas de cigarrillos incautadas, 4.378 corresponden a cajas elaboradas por Tabesa.

“La mayoría de los cigarrillos incautados corresponden a la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), hay que ser bien sinceros, no estamos hablando de mediatistas acá, tenemos que ser francos y decir que esa empresa puede formalizarse y puede trabajar. No puede argumentar que no conoce a sus compradores porque es una ruta que dirige y que, seguramente, llega hasta San Pablo (Brasil) y otros países”, manifestó Fernández.

“Instamos a que esa empresa busque la formalización completa y que mejore la imagen del Paraguay (...) Cuando uno viaja a países vecinos y pide compartir información con estos países, lo primero que nos reclaman es el tema del cigarrillo”, resaltó.