Suspenden sesión de la Junta por la ausencia de Añetete

Diálogo. Alliana (c.) dice que buscarán conversar con los dirigentes de Colorado Añetete.

El movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, no asistió ayer a la sesión de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), por lo que la Comisión Ejecutiva de la agrupación política, en su mayoría miembros de Honor Colorado, decidió levantar la reunión para buscar limar asperezas.

“Hemos decidido desconvocar la sesión del pleno de la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta que hay decisiones muy importantes que queríamos tocar en esta sesión”, señaló el diputado y titular de la ANR, Pedro Alliana.

La reunión fue convocada después de bastante tiempo, pues la última reunión fue el 24 de enero, y Alliana agregó que las autoridades partidarias conversarán con Colorado Añetete ante la ausencia de este sector en la convocatoria. “(Vamos a) ver cuáles son los planteamientos de ellos, y (que) desde la próxima sesión podamos contar con la presencia de ellos”, indicó.

Dijo que incluso existe un pedido de convencionales para modificar el estatuto de la ANR, que debe ser analizado por todos los colorados, y ante la ausencia del grupo afín a Marito prefirieron no llevar a cabo la sesión. Añadió que la intención es buscar la unidad en el partido y aclaró que organizar una convención es muy desgastante económicamente, porque no está prevista en el presupuesto colorado para este año, aunque no existe inconveniente para realizarla en el siguiente periodo. El pedido sería aumentar de vuelta los años necesarios para candidatarse por la ANR.

Espacios. Alliana insistió que el sector mayoritario de la Junta está abierto al diálogo, y dijo que esta situación quedó demostrada en los festejos del pasado 11 de setiembre, día de aniversario de la ANR, cuando el presidente Mario Abdo se reencontró con Alliana en la sede partidaria. “Inclusive yo puedo ir a gestionar una audiencia con el presidente, el líder de Colorado Añetete”, afirmó Alliana.

Sobre la intención de Colorado Añetete de tener más espacios en la Comisión Ejecutiva, el titular de la ANR admitió que es un reclamo “atendible”. Tenemos que ver qué espacios podemos ceder. Ellos (Añetete) hoy le tienen al vicepresidente, Luis Alberto Castiglioni, está la senadora Lilian Samaniego, está el ex diputado Óscar Tuma, y por supuesto hay una vacancia también del compañero que nos dejó, Luis Gneiting”, explicó el presidente colorado.

Alliana refirió que incluso existen compañeros que “no tienen ningún problema en dar un paso al costado, toda vez que sea en beneficio de la unidad del partido”. Añadió que existen decisiones importantes que la ANR debe adoptar y desean que Colorado Añetete sea parte de estas resoluciones.