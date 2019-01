Suspenden por mal uso el servicio de bicicletas públicas en Asunción

Aclaró que la disposición fue adoptada por el mal uso y también la utilización excesiva de los biciclos, lo cual en un solo mes de implementación generó daños y marcado desgaste en las bicicletas.

Precisó que la resolución obedece a la necesidad de realizarles un mantenimiento a las 50 bicicletas que conforman la flota, lo cual se daría por un espacio de tres días, por lo que se estima que estarán de nuevo a disposición de la ciudadanía entre mañana y el sábado 11.

“Lastimosamente nuestra flota no es tan numerosa y somos presa de nuestro éxito. Debemos suspender esto para hacer algunos ajustes, reparaciones, aceitado y otras tareas en las bicis. El desgaste se dio de una forma mucho más rápida de la que pensábamos. Estaba planeado un mes de prueba y luego evaluar, pero nos sorprendió el uso intensivo que se tuvo”, admitió la directora del CHA.

Resaltó que “reforzaremos la comunicación para el buen uso. Hay casos en que papá y mamá usan las bicis y el hijo va en otra particular. Pero otros los suben a los canastitos y los rompen. Otros no cierran bien los candados y algunos dejan en dependencias municipales que no son estaciones”.

PLANES. Por otra parte, la arquitecta Carla Linares explicó que para el futuro tienen previsto cobrar por el uso de las bicicletas públicas, que hoy es gratuito, en un monto que será definido por las autoridades municipales y se aplicará a partir de una hora.

Dijo que no se respeta el tiempo de una hora fijado para este servicio, por lo que adelantó que se verá para que aumente a dos horas, pero bajo estricto control.

Aclaró que el sistema no es tan vulnerable, ya que al estar vinculado a una app con el celular permite tener el número de la persona que solicita el servicio, su identidad y su ubicación, ya que la misma es responsable de esa unidad.

“En el caso de niños nativos de la Plaza Uruguaya, vendedores de yuyos y de gaseosas los habilitan para ellos, lo cual es hasta tierno si se quiere”, puntualizó.

Es una pena que nos priven de este servicio por causa de algunas personas que usan las bicicletas de mala manera. Mauro Aveiro, usuario.

Pensamos que las bicis se usarían para paseo o turismo, pero desde el inicio se dio uso intensivo como transporte. Carla Linares, directora Centro Histórico.