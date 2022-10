Suspenden clases en escuela de Asunción tras supuesto abuso a un alumno

Se retomarán las clases el martes 18 dependiendo de la investigación y evaluación del caso, para garantizar el normal funcionamiento de las actividades.

El hecho se habría registrado este miércoles último, en el interior de la institución educativa, después del mediodía. La denuncia fue presentada por la tarde y el menor recibió en horas de la noche la contención y atención sicológica.

Lea más: Fiscalía interviene una escuela en Asunción por denuncia de abuso sexual a niño

La fiscala Carla Rojas se constituyó en la mañana de este jueves en compañía de peritos forenses a la institución educativa y ya se tomaron las declaraciones testificales correspondientes.

Rojas explicó a NPY que la madre trasladó al niño hasta un centro asistencial y luego de hacer las primeras diligencias, la asesora jurídica contactó con el Ministerio Público e inmediatamente se dio intervención al Centro de Asistencia a Víctimas para realizar la contención al menor y la inspección médica por parte de la médica forense.

Dónde denunciar abuso sexual en niños.jpg

"Hay un informe preliminar, el cual aún no es conclusivo, porque está pendiente de otros informes laboratoriales que también fueron ordenados. La médica forense refiere que no visualiza lesiones. Se tomaron muestras y el informe por parte del laboratorio tendríamos una vez que ellos procesen las muestras que fueron obtenidas" expresó.

Comentó que en la mañana de este jueves se constituyó hasta la institución educativa para verificar las condiciones de la escuela y el lugar en donde habría ocurrido el hecho.

Nota relacionada: Fiscalía registra 2.031 víctimas por abuso sexual infantil hasta julio

"La pena es que el niño refirió que no pudo visualizar al presunto agresor y tampoco dio aviso inmediato a la profesora de grado ni a ninguna otra docente. Entonces, vamos a ver si es que podemos tener mayor información con los testimonios. Hoy (jueves) hablamos con la maestra de grado y ella no sabe lo que ocurrió. El niño no le refirió nada en su momento", agregó.

Según lo manifestado por los familiares, el hecho se habría registrado después del mediodía de este miércoles, cuando el niño fue al sanitario luego de almorzar. Allí ingresó tras él una persona, quien le tapó la boca y no pudo defenderse.

Posteriormente, fue de nuevo a su sala de clases y a las 15:00, le retiró de la escuela su madre, a quien comentó sobre lo sucedido en su domicilio.

Le puede interesar: ¿Cómo identificar un posible caso de abuso infantil?

La fiscala dijo que el niño aún no será sometido a la Cámara Gesell, pero sí se hará la evaluación victimológica y ya se ordenó el estudio socioambiental para poder tener más elementos del entorno familiar de la escuela, para saber la situación en la cual se encuentra el menor.

Manifestó que se percataron que dentro de la escuela existe la posibilidad de observar lo que ocurre tanto en el patio como en el sanitario sexado, que están a la vista tanto de los profesores como de los alumnos, porque el acceso está frente al patio de la escuela, por lo que no es un lugar oculto ni aislado.

¿Cómo detectar a víctimas de abusos sexuales en las instituciones educativas.png

Informó que cuando se constituyeron en la escuela estaba un encargado en el portón. Sin embargo, no siempre el local es custodiado por el mismo. También agregó que hay padres que acceden a la institución educativa por diversos motivos.

La víctima refirió a su madre que el hecho se registró alrededor de las 13:00, momento en que según las docentes, era la hora de la culminación del recreo y que a nadie le llamó la atención ninguna circunstancia, ni hubo un cambio de actitud en el menor.

"Vamos a tomar las medidas para poder saber bien qué fue lo que ocurrió", expresó.

Lea más: En mayo se reportaron 12 denuncias diarias de abuso sexual en niños

Indicó que hay una cámara de circuito cerrado que da al patio, que según la directora y la docente, no está en funcionamiento. No obstante, será verificada por técnicos de la Fiscalía.

Por último, mencionó que tratarán de individualizar al supuesto autor si se dan las circunstancias, porque hasta el momento es un poco difícil, porque el niño no lo vio y nadie vio lo que ocurrió ni aportó datos relevantes de quien pudo haber sido el autor del hecho.

Los padres de la institución educativa realizaron una manifestación en la tarde de este jueves frente a la escuela capitalina para exigir que se haga justicia y que el autor sea identificado.

Los nombres de la escuela y de la madre del niño se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.