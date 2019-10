Susnik, solitaria y tenaz investigadora

Branislava Susnik vivió 45 años en Paraguay. Es la primera que escribió la historia social del país con sus investigaciones y recuperó de la omisión a los pueblos indígenas que constituyen la base de la población para colocarlos en ella. Solitaria, rigurosa y abrigando muchos temores que la marcaron a fuego en su Eslovenia natal bajo la segunda Guerra Mundial, rebasó todas las fronteras de su época. Al cumplirse en marzo (28 de marzo de 1920) del próximo año los 100 años de su nacimiento, en los prolegómenos de los preparativos de su recordación aquí y en su nación de origen, su sucesora en la dirección del Museo Antropológico Andrés Barbero, Adelina Pusineri, nos introduce en el mundo íntimo de “la Doctora”; y revela detalles que solo compartía con sus allegados.

“Ella adoraba el café con ‘medias lunas’”, recuerda y ríe. Este pequeño detalle –en apariencia minúsculo– tal vez sea el que le recordaba a la Europa de la que salió expulsada, según sus propias palabras; y ponía un poco de distracción de los tomentosos traumas que trajo consigo de su país natal y que la acompañaron hasta sus últimos días. Quizás por eso mismo, pese a recordar siempre su tierra, decidió no regresar jamás.

Adelina pasa por su relato el afecto personal e intelectual que la unió con la que fue una de sus principales mentoras, después de su padre, el también reconocido historiador Carlos Pusineri Scala. “De ella aprendí mucho”, enfoca, e inmediatamente recuerda una anécdota que dibuja de cuerpo entero a Susnik, quien hasta en sus ratos de descanso seguía analizando a la población paraguaya. Se paraba largo tiempo frente a los ventanales del museo, en silencio, recuerda. “Un día le pregunté curiosa qué hacía y me enseñó. Observaba pasar a la gente en la vereda y señalaba rasgos, características, fisonomía, etc., y concluía: ese es payaguá, ese otro es guaraní...”. Quizás fue una de las personas que mejor conoció al paraguayo y sus orígenes...

cartas sin leer y su deseo

Escrutando aspectos de la vida cotidiana, emotiva y profesional de Susnik, las respuestas de Adelina siempre pasan por un detalle que según ella tajeó toda la vida de la investigadora y posiblemente es uno de los determinantes de mucho de su encierro y trabajo. Siempre eludía profundizar sobre aspectos de su partida de Europa, su migración forzada, y después de su muerte numerosas cartas de su madre y su hermana –varias no leídas jamás, incluyendo la última que llegó cuando estaba en su lecho de internación– permitieron entender que quizás buscaba mantener silencio y establecer una ruptura voluntaria con su pasado familiar y esloveno, más los horrores de la guerra, la muerte de su padre frente a ellos, para no sufrir la distancia y el desarraigo. “Lo más impactante –después de su deceso el 28 de abril de 1996– fue encontrar en muchos cuadernos, dobladitas en 4 y hasta 6 partes, cartas de su hermana y de su mamá. Hay cerca de 10 hasta hoy no abiertas....”, rememora.

De la prolífica e incansable labor de Susnik fueron publicados 77 trabajos, sin embargo, el acervo que quedó, las obras inéditas y sus cuadernos de campo constituyen una obra monumental aún por seguir generando conocimiento sobre ella y sus estudios acerca de Paraguay, de su gente, de su pasado y de su proyección en el tiempo. Esta argamasa científica producida solo en el país, sin contar con lo que ya traía hecho antes de desembarcar en Asunción, apuntala un deseo profundo y tal vez de revancha con la historia de su patria, de reivindicación de ella y su padre de quien fue la consentida: “Mi apellido y mi nombre no se olvidarán. En Eslovenia los recordarán...”.

Adelina explica que “la Doctora”, siempre que le preguntaba por qué no había regresado a su país, respondía: “No es la patria que dejé, es la patria que me expulsó”. El contexto de la guerra y las persecuciones políticas la convirtieron, y a su familia, en refugiada con inenarrables peripecias que construyen los miedos y monstruos que siempre la sobrecogieron.

“Empecé a trabajar como su secretaria en el museo (donde la científica además vivía) coincidentemente con el golpe (que derrocó al dictador Alfredo Stroessner) en febrero de 1989. Llamó al día siguiente y me dijo que había pasado muy mal la noche y madrugada del 2 y 3. Sintió mucho miedo...”, revive.

En lo más personal, Susnik pidió a Adelina que desapareciera sus anotaciones cuando muriera porque no le gustaban las relecturas que hacían y publicaban de los datos que recogían los investigadores, tras sus muertes.

“Le dije que no lo haría. Pero es muy probable que ella hubiera destruido algunas cosas”, reflexiona. Como parte de esta duda que queda sobre si hubo más trabajos que finalmente ella decidió no mostrar, aparecen referencias de un ensayo sobre los campesinos que no llegó a ver la luz, estudios sobre los guaraníes con los que trabajó y que finalmente no dejó textos; y los estudios de campo inconclusos, que abandonó abruptamente en sus primeros tiempos porque algunos miembros de la comunidad antropológica se lo impidieron, como León Cadogan.

Por estas situaciones y hostilidades, debió construirse corazas, indica la entrevistada, quien sostiene que ella estaba en un ambiente de varones, no había mujeres trabajando en antropología ni en las ciencias en general. Tenía que autodefenderse... A pesar de ello, llegó a lugares inaccesibles, amparada en su tenacidad, el respaldo institucional de la Sociedad Científica y uno que otro salvoconducto del gobierno de la época, hasta una portación de arma.

La investigadora era caracterizada en el mundo público como una mujer huraña, poco afable. Sin embargo, define Adelina, para quienes tuvieron con ella la confianza para trabajar siempre era chistosa, interesada en la vida de las personas y sus cotidianidades; sarcástica cuando quería... Tenía todas las aristas que uno pueda pensar. Sin embargo, si no le gustaba alguien lo echaba, acota.

La Facultad de Filosofía UNA fue muy importante en su vida. Tenía permiso para dictar sus clases de etnografía en el Museo, pero esa vida académica fue capital en su faceta de transmitir conocimientos. Adelina comenta que enseñaba a leer y también a entender. “Sus clases de arqueología probablemente hayan sido las mejores que se conocieron en el país”.

Como parte del centenario del nacimiento de Susnik, a nivel local habrá varias actividades el próximo año. Adelina explica que el día de su cumpleaños habrá oficio religioso y visita a su tumba en la Recoleta; asimismo será habilitada una muestra en fotografía en el Museo que dirigió de toda la labor que desarrolló durante los 45 años que vivió en en el país, donde recibió la ciudadanía paraguaya, el Primer Premio Nacional de Ciencias en el año 1992 y póstumamente en 1996 la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Oficial. El 17 de noviembre en Eslovenia el gobierno habilitará una muestra en el Museo Etnográfico con parte de sus obras y objetos. Ese será el día en el que habrá regresado para quedar impregnada en la historia de su patria...



La historiadora Adelina Pusineri, la última secretaria de la científica eslovena, recorre datos personales de ella a casi 100 años de su nacimiento.



Antropología