Supuesto torturado puede ser imputado

Juan Manuel Gavilán, de 24 años, quien había denunciado a policías de la Comisaría 53ª Central por agresión, sería imputado por el fiscal Néstor Cañete por exposición al peligro en el tránsito terrestre. “Todas las sospechas que tengo es que el joven efectivamente cometió la falla de exposición al peligro. En mi unidad no aportó nada… le pregunté al joven qué fue lo que pasó, no me dijo nada”, refirió el agente fiscal en comunicación con Radio Monumental 1080 AM en la mañana de ayer.