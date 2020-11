De acuerdo con una denuncia, por ello se resolvió cerrar el colegio y enviar a cuarentena a todo el plantel administrativo y docente.

El viceministro de Educación, Robert Cano, alegó al respecto este lunes en una comunicación con radio Monumental 1080 AM que se trata de una comunidad en la que no se habilitó el regreso a las clases presenciales, que entró en rigor desde el pasado 2 de noviembre.

Le puede interesar: Retorno a clases: "La experiencia de noviembre será fundamental"

El Gobierno dispuso el retorno a las aulas solo para los estudiantes del último año de colegio, mientras que el resto de los niveles educativos seguirán con las clases de forma virtual debido a la pandemia del Covid-19.

"No es cierto, en Cordillera ningún colegio habilitó clase presencial. Se instaló una sicosis, este caso es falso. Hemos hecho la consulta con la directora departamental y confirmó que no se da este caso. Entonces, yo no entiendo de dónde salió", expresó el viceministro.

La directora departamental de Cordillera, Elena Villalba, por su parte, coincidió con el argumento de Robert Cano y refirió que no hubo un contagio masivo en la institución educativa. Dijo que todo el departamento sigue en la fase 1 del protocolo sanitario para las escuelas, que se enfoca a preparar las aulas para retorno.

Más detalles: Gobierno oficializa el retorno a las aulas para los alumnos del último año

El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Mareco, manifestó esta jornada en radio Ñanduti 1020 AM que la alumna ya presenta síntomas de la enfermedad, que fue sometida a la prueba de coronavirus y que el resultado aún no se conoce. "El plan burbuja no es tanto como aparentaba", agregó.

Además, refirió que la mamá de la alumna al principio le negó la enfermedad de su hija a la directora, después de dos o tres días le llamó otra vez diciéndole que la niña tiene los mismos síntomas que la hermana.

"Rechazamos esa información, porque no se dio, al menos no como parte de la vuelta a clases", enfatizó sobre el punto el alto funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).