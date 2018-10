Supsalud apunta a ordenar hospitales con miras a una reforma del sistema

"Inauguran el hospital y resulta que no está habilitado. Es una situación muy particular en Paraguay. Ese papelito significa que tiene los estándares mínimos para empezar a funcionar."

“El ministro (de Salud) dice que quiere hacer una reforma sanitaria. ¿Qué reforma vas a hacer en este desorden? Empecemos a ordenar primero y después vamos a hablar de cambio. No se puede hacer cambio en el desorden”, sostiene el doctor Jorge Rodas, superintendente de Salud.

“El crecimiento de los hospitales es en forma desordenada y anárquica. El descontrol es lo que impera” en los servicios de salud pública, afirma. “Destapo esto y se va a tener que tomar la medida desde el más alto Gobierno para iniciar un proceso”, es lo que espera el doctor Rodas.

MEDIDAS. “¿Desde cuándo la Superintendencia (de Salud) se ocupó del sector público? Desde que yo asumí”, destaca el titular de Supsalud al referirse a las primeras medidas que implementó desde su posesión al cargo, como exigir a los más de 1.600 servicios prestadores de salud públicos, privados y mixtos el certificado de habilitación, registro y categorización. La segunda medida es que presenten el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Generadores de Residuos.

“Cuando te digo que un hospital no está habilitado para funcionar, ¿qué se puede esperar? La habilitación no es solamente edilicia. Inauguran el hospital y resulta que no está habilitado. Es una situación muy particular en Paraguay. Voy a recomendarles al Ministro de Salud y al presidente de la República que no inauguren hospitales que no están habilitados. Ese papelito significa que tiene los estándares mínimos para empezar a funcionar”.

El superintendente de Salud comentó que muchos hospitales no tienen habilitación, porque están construidos en terrenos sin títulos de propiedad. “¿Cuándo tenés desorden en un lugar tenés que ver las causas? Empecemos por lo básico: la habilitación”.

“Estoy haciendo una revolución’i. Una pequeña revolución. Voy a controlar y voy a tener que decirlo”, asume el doctor Rodas. Con el proceso de exigencia a los servicios cree que se vendrá el “cambio”.

Los servicios privados también están bajo la lupa

Las entidades privadas, prestadoras de servicios también serán controladas por la Superintendencia de Salud (Supsalud), anunció el doctor Jorge Rodas, titular de la institución.

Pero primero tiene como prioridad que se regularicen los centros públicos. Aunque en la resolución de la Superintendencia de Salud Nº 1 y Nº 6 también incluyen al sector para que presenten los certificados de habilitación y el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Generadores de Residuos.

Casi están de vacaciones los del privado, dice entre risas el superintendente de Salud. “Los privados están descansando un poquito pero también voy a ver, porque tienen sus cositas”. Los hospitales privados la mayoría están habilitados, es decir, cuentan con las documentaciones exigidas por la institución, al contrario de la situación de los públicos y el Instituto de Previsión Social (IPS), dijo.

“Hay muchas quejas del sector privado”, admitió el doctor Jorge Rodas al tiempo de anunciar que también se reunirá con los representantes del sector.

Las denuncias generalmente se dan con relación al alto costo y gran cantidad de los insumos y descartables que supuestamente se utilizan durante las cirugías.