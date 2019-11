Supongamos... como dicen algunos técnicos, que somos dueños /accionistas de una empresa y que contratamos para el manejo de la misma a gerentes y administradores, que además de presentarnos un plan de negocios con todas las consideraciones necesarias –(racional estratégico de mercado, competencia, oportunidades, problemas, plan de operaciones, financiero, marketing y comunicación, etc.)– para el buen y exitoso desempeño a corto, mediano y en el largo plazo, deben cuidar y gerenciar de la manera más profesional a la empresa en la cual están trabajando.

Pero, esta gente contratada, no nos presenta un plan o presenta un plan defectuoso o sin posibilidades de éxitos, gasta mal los recursos de la empresa, no hace rendición de cuentas, endeuda a la empresa poniéndola en un riesgo financiero perjudicial y peligroso, y exponiéndola a una quiebra con grandes daños patrimoniales a los dueños, a los empleados y a la comunidad. Qué hacemos en la empresa... nos reunimos, hacemos un análisis objetivo de situación, tomamos decisiones ejecutivas en salvaguarda de los intereses de quienes somos dueños y responsables –interna y externamente– de todos los actos o gestiones de la empresa constituida legalmente. Entre estas decisiones está cambiar, inmediatamente, a quienes no cumplen a cabalidad las funciones para las cuales han sido designados y contratados, poniendo a gente más efectiva y que por sobre todo que cumplan estrictamente, diligentemente, lealmente y productivamente el mandato institucional de los dueños accionistas. Esto en el mundo real, en el mundo de las empresas privadas, no se discute, se hace, y se hace bien.